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Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов в случае использования «потолка цен»
Запрет на поставки нефти странам, использующим потолок цен, будет действовать с 1 февраля 2023 года, дату для нефтепродуктов определит правительство
BRENT BRENT $85,54 +1,09%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента Владимира Путина об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизме потолка цен на российскую нефть. Из опубликованного указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу — то есть с 1 февраля 2023 года — и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов — с даты, которую определит правительство.

Исключения могут быть сделаны по решению президента.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России, который ввели западные страны, действует с 5 декабря. Предельная цена установлена в размере $60. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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