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Кто испортил «Дружбу» РБК оценил последствия скандала с «грязной» нефтью из России
Российские власти ищут виновника загрязнения нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» через Белоруссию в Европу. РБК разбирался, как соединения хлора могли попасть в нефтяную трубу на фоне обострения отношений Москвы и Минска
Фото: John Guillemin / Bloomberg

1. Что произошло

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в белорусскую трубу «Гомельтранснефть Дружба». Пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко тогда заявила, что в течение последних нескольких дней по нефтепроводу из России начала поступать нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — добавила она, имея в виду Мозырский НПЗ и завод «Нафтан».

«Гомельтранснефть Дружба» помимо поставок на внутренний рынок обеспечивает транзит российской нефти через Белоруссию на Украину, в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию. По данным «Интерфакса», в 2018 году компания прокачала 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т — из России. Из этого объема на Мозырский НПЗ было поставлено 8,8 млн т. Поставки через Белоруссию обеспечивают около четверти экспорта нефти из России.

Российская «Транснефть» признала проблему с качеством нефти через несколько часов после заявления «Белнефтехима», спрогнозировав, что ее можно будет решить в течение ближайших дней. Но этого не произошло. 22 апреля на Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования: из-за высокого содержания хлороорганики в нефти возникла «высокая коррозионная активность». На следующий день гендиректор Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб заявил, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и пр.) на Украину и в Польшу из-за некачественного российского сырья. По данным Белорусского телевидения, в резервуарах скопилось более 1 млн т загрязненной нефти из России.

25 апреля Германия и Польша приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия, в свою очередь, уведомила, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал тогда представитель «Гомельтранснефть Дружба». Затем к ним присоединилась Украина, которая остановила поставки по южному ответвлению «Дружбы» на участке Мозырь — Броды и Словакия (из Бродов нефтепровод идет в эту страну).

В тот же день источники Reuters и Bloomberg сообщили, что из-за проблем с качеством нефти была прекращена отгрузка сырья еще по одному маршруту — через порт Усть-Луга на Балтике. Но в российском Минэнерго это опровергли:
«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время». Проблему с поставками некачественной нефти через Белоруссию вице-премьер Дмитрий Козак обещал решить к понедельнику. «В настоящее время значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — сказал он.

Проблемы с поставками российской нефти через территорию Белоруссии возникли через несколько дней после заявления белорусского президента Александра Лукашенко о возможной остановке на ремонт нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через территорию республики. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко, имея в виду запрет Россельхознадзора на ввоз яблок и груш из Белоруссии. По его словам, до последнего времени Минск шел навстречу Москве и ремонтировал эти трубопроводы в «авральном режиме», не прекращая их работу, так как понимал, что это нанесет ущерб России: по этим трубопроводам идет «главный экспортный продукт» России.

2. Как некачественная нефть попала в трубу

«Транснефть» выяснила, что источник загрязнения нефти находится на участке нефтепровода Самара — Унеча, сообщило белорусское издание «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя российской компании. Сырье, идущее в Белоруссию, оказалось загрязнено хлорорганическими соединениями.

Такие соединения используются для повышения нефтеотдачи пласта, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. Крупные компании давно не используют подобные растворы, а небольшие частные компании периодически пытаются на своих месторождениях увеличить добычу нефти с помощью хлорорганики, но при сдаче в трубу нефть очищается от них, добавил он.

Хлоорганические соединения, попавшие в нефтепровод «Дружба», содержат высокую концентрацию дихлорэтана, следует из сообщения российского Минэнерго. Раствор дихлорэтана может применяться в процессе очищения нефти от парафина, сказал РБК бывший топ-менеджер нефтесервисной компании. Он утверждает, что в России используется такая добавка для борьбы с отложениями парафина в скважине. В ее состав входит, в частности, хлорид натрия.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

3. Кто виноват

Пока неизвестно, кто виноват в резком ухудшении качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». По словам источника, близкого к переговорам Москвы и Минска, проблема возникла из-за вброса некачественной нефти, ее производитель не входит в число крупнейших российских нефтяных холдингов — вертикально интегрированных нефтяных компаний, к которым относятся, в частности, «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Гендиректор «Ассонефти» (объединяет небольшие нефтяные компании) Елена Корзун сказала РБК, что обвинять кого-либо до проведения «Транснефтью» экспертизы проб нефти, которые сдаются всеми поставщиками перед отправкой партии, некорректно. «У «Транснефти» есть контрольные приборы, пробы покажут, какая нефть от какой компании проходила», — сказала она.

Ситуация с превышением хлорорганики в нефти «похожа на диверсию», как если бы эту смесь вылили в трубу в чистом виде, а не в составе нефти, учитывая размер загрязненной партии и последствия, сказал РБК менеджер крупной нефтяной компании.

Виновные в ухудшении качества поставляемой в Белоруссию нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры», — сказал он, добавив, что речь идет как о штрафах, так и о личной ответственности сотрудников компаний. При этом вице-премьер подчеркнул, что проблему не надо политизировать, так как технические сложности «периодически случаются».

4. Чем опасны такие загрязнения

Основная проблема с попаданием хлорорганических соединений в нефть в объеме, в несколько десятков раз превышающем нормативы (установленная норма — не более 5 мг хлорорганики на литр нефти), в том, что такая нефть вызывает коррозию оборудования на НПЗ, сказал РБК Капустин. «В первую очередь речь идет о системе риформинга, об оборудовании для производства высокооктанового бензина (качественный бензин. — РБК), которое выходит из строя. Процесс такой быстрый и агрессивный, что приводит к образованию дыр в оборудовании. Прямогонный бензин из одной трубы теплообменника смешивается с высокооктановым из другой трубы, на выходе мы получаем бензин с низким октановым числом, продукт ненадлежащего качества», — пояснил эксперт. По его словам, на оборудование для производства дизеля добавка действует в меньшей степени, а трубопроводную систему совсем не повреждает.

«У нас был случай с попаданием хлорорганики в трубу, а затем на заводе ТНК в 1999 году», — вспоминает Капустин, который тогда был вице-президентом Тюменской нефтяной компании. Хлорорганика привела к повреждению теплообменников, системы гидроочистки и риформинга бензина. «Пришлось менять дорогостоящее оборудование, например змеевики. После расследования причин этого случая прошло совещание в Минэнерго, по итогам которого практически запретили пользоваться добавками с хлорорганикой для целей повышения нефтеотдачи пласта, сказал он.

Дихлорэтан бывает двух видов, оба токсичны, добавил директор аналитического центра Rupec Андрей Костин. Первый напрямую реагирует с металлом и может приводить к коррозии, а второй при определенных условиях может вступать в реакции с образованием соляной кислоты, которая также приводит к быстрой коррозии оборудования. Кроме того, дихлорэтан второго типа может отравить чувствительные платиновые катализаторы в риформинге — они потеряют свои свойства, заключил он.

5. Какие убытки

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков 26 апреля заявил, что поставки некачественной российской нефти привели к внештатной работе белорусских НПЗ, снижению выработки нефтепродуктов и, соответственно, к невыполнению контрактных обязательств перед покупателями. «Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации», — подчеркнул он. Белоруссия предварительно оценила свои потери примерно в $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, сообщил зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов. Он также добавил, что параллельно идет оценка ущерба, нанесенного оборудованию НПЗ.

Ранее Рыбаков также говорил, что белорусский концерн будет требовать компенсации от российской «Транснефти». «У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами», — отвечал на это представитель «Транснефти».

$100 млн — это адекватная оценка упущенной выгоды, считает трейдер компании Lombi Gas Роман Мацаев. Но итоговая сумма может быть и выше, добавляет он. «Это и прямые потери в виде штрафных санкций со стороны покупателей, и репутационные потери поставщика», — отмечает он.

Процесс замены выведенного из строя оборудования НПЗ из-за некачественной нефти в среднем занимает несколько месяцев, сказал Владимир Капустин. Но, по его оценке, ущерб, объявленный белорусской стороной, завышен как минимум в десять раз. Доказать ущерб заводов будет сложно, добавляет источник в крупной нефтяной компании: «Это сделать трудно. «Нафтан» давно нуждается в ремонте, а причины коррозии могут быть самые разные».

Но ущерб могли понести не только белорусские предприятия. Из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» несколько российских компаний не смогли поставить европейским потребителям нефть. Так, одна компания не смогла продать партию примерно на 100 тыс. т нефти, сказал РБК ее менеджер. По его словам, теперь эта партия будет реализована позже, когда ситуация нормализуется. «Расходы на хранение нефти не очень значительные, но могут последовать штрафные санкции от покупателей», — отметил он. По словам собеседника РБК, обычно такие претензии предъявляются в судебном порядке или по договорам перекладываются на транспортную компанию — «Транснефть», а она, в свою очередь, должна предъявить эти расходы компании, виновной в загрязнении.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Алина Фадеева
Теги: Белоруссия
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