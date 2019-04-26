В тот же день источники Reuters и Bloomberg сообщили, что из-за проблем с качеством нефти была прекращена отгрузка сырья еще по одному маршруту — через порт Усть-Луга на Балтике. Но в российском Минэнерго это опровергли:

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время». Проблему с поставками некачественной нефти через Белоруссию вице-премьер Дмитрий Козак обещал решить к понедельнику. «В настоящее время значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — сказал он.

Проблемы с поставками российской нефти через территорию Белоруссии возникли через несколько дней после заявления белорусского президента Александра Лукашенко о возможной остановке на ремонт нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через территорию республики. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко, имея в виду запрет Россельхознадзора на ввоз яблок и груш из Белоруссии. По его словам, до последнего времени Минск шел навстречу Москве и ремонтировал эти трубопроводы в «авральном режиме», не прекращая их работу, так как понимал, что это нанесет ущерб России: по этим трубопроводам идет «главный экспортный продукт» России.

2. Как некачественная нефть попала в трубу

«Транснефть» выяснила, что источник загрязнения нефти находится на участке нефтепровода Самара — Унеча, сообщило белорусское издание «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя российской компании. Сырье, идущее в Белоруссию, оказалось загрязнено хлорорганическими соединениями.

Такие соединения используются для повышения нефтеотдачи пласта, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. Крупные компании давно не используют подобные растворы, а небольшие частные компании периодически пытаются на своих месторождениях увеличить добычу нефти с помощью хлорорганики, но при сдаче в трубу нефть очищается от них, добавил он.

Хлоорганические соединения, попавшие в нефтепровод «Дружба», содержат высокую концентрацию дихлорэтана, следует из сообщения российского Минэнерго. Раствор дихлорэтана может применяться в процессе очищения нефти от парафина, сказал РБК бывший топ-менеджер нефтесервисной компании. Он утверждает, что в России используется такая добавка для борьбы с отложениями парафина в скважине. В ее состав входит, в частности, хлорид натрия.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

3. Кто виноват

Пока неизвестно, кто виноват в резком ухудшении качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». По словам источника, близкого к переговорам Москвы и Минска, проблема возникла из-за вброса некачественной нефти, ее производитель не входит в число крупнейших российских нефтяных холдингов — вертикально интегрированных нефтяных компаний, к которым относятся, в частности, «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Гендиректор «Ассонефти» (объединяет небольшие нефтяные компании) Елена Корзун сказала РБК, что обвинять кого-либо до проведения «Транснефтью» экспертизы проб нефти, которые сдаются всеми поставщиками перед отправкой партии, некорректно. «У «Транснефти» есть контрольные приборы, пробы покажут, какая нефть от какой компании проходила», — сказала она.

Ситуация с превышением хлорорганики в нефти «похожа на диверсию», как если бы эту смесь вылили в трубу в чистом виде, а не в составе нефти, учитывая размер загрязненной партии и последствия, сказал РБК менеджер крупной нефтяной компании.

Виновные в ухудшении качества поставляемой в Белоруссию нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры», — сказал он, добавив, что речь идет как о штрафах, так и о личной ответственности сотрудников компаний. При этом вице-премьер подчеркнул, что проблему не надо политизировать, так как технические сложности «периодически случаются».

4. Чем опасны такие загрязнения

Основная проблема с попаданием хлорорганических соединений в нефть в объеме, в несколько десятков раз превышающем нормативы (установленная норма — не более 5 мг хлорорганики на литр нефти), в том, что такая нефть вызывает коррозию оборудования на НПЗ, сказал РБК Капустин. «В первую очередь речь идет о системе риформинга, об оборудовании для производства высокооктанового бензина (качественный бензин. — РБК), которое выходит из строя. Процесс такой быстрый и агрессивный, что приводит к образованию дыр в оборудовании. Прямогонный бензин из одной трубы теплообменника смешивается с высокооктановым из другой трубы, на выходе мы получаем бензин с низким октановым числом, продукт ненадлежащего качества», — пояснил эксперт. По его словам, на оборудование для производства дизеля добавка действует в меньшей степени, а трубопроводную систему совсем не повреждает.

«У нас был случай с попаданием хлорорганики в трубу, а затем на заводе ТНК в 1999 году», — вспоминает Капустин, который тогда был вице-президентом Тюменской нефтяной компании. Хлорорганика привела к повреждению теплообменников, системы гидроочистки и риформинга бензина. «Пришлось менять дорогостоящее оборудование, например змеевики. После расследования причин этого случая прошло совещание в Минэнерго, по итогам которого практически запретили пользоваться добавками с хлорорганикой для целей повышения нефтеотдачи пласта, сказал он.

Дихлорэтан бывает двух видов, оба токсичны, добавил директор аналитического центра Rupec Андрей Костин. Первый напрямую реагирует с металлом и может приводить к коррозии, а второй при определенных условиях может вступать в реакции с образованием соляной кислоты, которая также приводит к быстрой коррозии оборудования. Кроме того, дихлорэтан второго типа может отравить чувствительные платиновые катализаторы в риформинге — они потеряют свои свойства, заключил он.

5. Какие убытки

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков 26 апреля заявил, что поставки некачественной российской нефти привели к внештатной работе белорусских НПЗ, снижению выработки нефтепродуктов и, соответственно, к невыполнению контрактных обязательств перед покупателями. «Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации», — подчеркнул он. Белоруссия предварительно оценила свои потери примерно в $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, сообщил зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов. Он также добавил, что параллельно идет оценка ущерба, нанесенного оборудованию НПЗ.

Ранее Рыбаков также говорил, что белорусский концерн будет требовать компенсации от российской «Транснефти». «У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами», — отвечал на это представитель «Транснефти».



$100 млн — это адекватная оценка упущенной выгоды, считает трейдер компании Lombi Gas Роман Мацаев. Но итоговая сумма может быть и выше, добавляет он. «Это и прямые потери в виде штрафных санкций со стороны покупателей, и репутационные потери поставщика», — отмечает он.

Процесс замены выведенного из строя оборудования НПЗ из-за некачественной нефти в среднем занимает несколько месяцев, сказал Владимир Капустин. Но, по его оценке, ущерб, объявленный белорусской стороной, завышен как минимум в десять раз. Доказать ущерб заводов будет сложно, добавляет источник в крупной нефтяной компании: «Это сделать трудно. «Нафтан» давно нуждается в ремонте, а причины коррозии могут быть самые разные».

Но ущерб могли понести не только белорусские предприятия. Из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» несколько российских компаний не смогли поставить европейским потребителям нефть. Так, одна компания не смогла продать партию примерно на 100 тыс. т нефти, сказал РБК ее менеджер. По его словам, теперь эта партия будет реализована позже, когда ситуация нормализуется. «Расходы на хранение нефти не очень значительные, но могут последовать штрафные санкции от покупателей», — отметил он. По словам собеседника РБК, обычно такие претензии предъявляются в судебном порядке или по договорам перекладываются на транспортную компанию — «Транснефть», а она, в свою очередь, должна предъявить эти расходы компании, виновной в загрязнении.