 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Минпромторг назвал «странной» работу склада Wildberries перед пожаром

Минпромторг: странно, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал
Сгоревший склад Wildberries не должен был работать, не все процедуры были пройдены, сообщили в Минпромторге. В самом маркетплейсе заверяют в получении документов о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Склад маркетплейса Wildberries, который сгорел в Шушарах, не прошел все необходимые процедуры для начала работы и не был принят, будут проведены дополнительные проверки. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире «России-24».

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал», — поделился Евтухов.

Wildberries получила в 2022-м заключение о соответствии, но разрешение о вводе склада в эксплуатацию выдано не было, указывали в региональном Госстройнадзоре. Врио главы ведомства Вячеслав Захаров пояснил, что компания не подала заявку о вводе в эксплуатацию: «Вообще с такими бумагами они не должны были работать».

Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Общество

Wildberries подчеркивала, что получила заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — указывал представитель ретейлера.

Здание склада не было застраховано, рассказывали РБК источники. Отсутствие у крупнейшего в стране маркетплейса страховки склада является крайне необычной ситуацией, оценил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев говорит, что если у Wildberries действительно не было разрешения на ввод в эксплуатацию этого склада, то страховщик мог отказаться заключать договор страховки без этого документа.

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован
Бизнес
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Шушары — поселок в составе Санкт-Петербурга. Пожар на местном складе начался утром 13 января, только спустя более суток пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На пике площадь возгорания достигала 70 тыс. кв. м.

Площадь всего склада Wildberries в Шушарах составляла 112 тыс. кв. м, в него в 2021 году инвестировали 3 млрд руб. На тот момент комплекс называли крупнейшим в регионе, построенным под собственные нужды.

Рассматриваются три версии причины пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнем, рассказал РБК источник, близкий к МЧС. Следователи завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны ответственных за пожарную безопасность. На всех объектах Wildberries прошли проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах.

Wildberries отрицает, что сигнализация в начале пожара была выключена, о чем ранее сообщил источник ТАСС. При этом телеграм-каналы Baza и Mash уточняли, что она все-таки сработала около 4 часов утра, но сотрудники не придали ей значения, отключили и продолжили работу. Сотрудники начали сами выбегать из здания около 7:30, рассказал Baza один из сотрудников.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпромторг Wildberries Шушары Санкт-Петербург
Материалы по теме
Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать»
Бизнес
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
Общество
В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В России снова начали продавать официальные Kia, Nissan и Subaru. Как это Авто, 16:09
Пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга полностью потушили Общество, 16:08
Украинка раскритиковала US Open за флаг России в новости про ее матч Спорт, 15:54
Ася Казанцева уехала из России «до наступления лучших времен» Политика, 15:50
Переданные государству активы Хотина перешли под управление Росимущества Бизнес, 15:42
В США рассказали, как справятся с зависимостью от России в атомной сфере Политика, 15:41
МИД анонсировал новеллы в консульском учете россиян Политика, 15:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России на 40% вырос объем взысканных в 2023 году алиментов Общество, 15:34
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 15:16
Блиновская не признала вину по новым обвинениям Общество, 15:14
Суд заочно арестовал блогера-бодибилдера Шпака по делу о фейках об армии Общество, 15:02
Победивший Петра Яна грузинский боец пожаловался на кражу в США Спорт, 14:57
Во Франции узнали о попытках «Лиона» вернуть Бензема из Саудовской Аравии Спорт, 14:55
В мэрии сообщили о планах увеличить строительство реновационного жилья Город, 14:54