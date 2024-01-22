Минпромторг назвал «странной» работу склада Wildberries перед пожаром

Сгоревший склад Wildberries не должен был работать, не все процедуры были пройдены, сообщили в Минпромторге. В самом маркетплейсе заверяют в получении документов о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Склад маркетплейса Wildberries, который сгорел в Шушарах, не прошел все необходимые процедуры для начала работы и не был принят, будут проведены дополнительные проверки. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире «России-24».

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал», — поделился Евтухов.

Wildberries получила в 2022-м заключение о соответствии, но разрешение о вводе склада в эксплуатацию выдано не было, указывали в региональном Госстройнадзоре. Врио главы ведомства Вячеслав Захаров пояснил, что компания не подала заявку о вводе в эксплуатацию: «Вообще с такими бумагами они не должны были работать».

Wildberries подчеркивала, что получила заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — указывал представитель ретейлера.

Здание склада не было застраховано, рассказывали РБК источники. Отсутствие у крупнейшего в стране маркетплейса страховки склада является крайне необычной ситуацией, оценил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев говорит, что если у Wildberries действительно не было разрешения на ввод в эксплуатацию этого склада, то страховщик мог отказаться заключать договор страховки без этого документа.

Шушары — поселок в составе Санкт-Петербурга. Пожар на местном складе начался утром 13 января, только спустя более суток пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На пике площадь возгорания достигала 70 тыс. кв. м.

Площадь всего склада Wildberries в Шушарах составляла 112 тыс. кв. м, в него в 2021 году инвестировали 3 млрд руб. На тот момент комплекс называли крупнейшим в регионе, построенным под собственные нужды.

Рассматриваются три версии причины пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнем, рассказал РБК источник, близкий к МЧС. Следователи завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны ответственных за пожарную безопасность. На всех объектах Wildberries прошли проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах.



Wildberries отрицает, что сигнализация в начале пожара была выключена, о чем ранее сообщил источник ТАСС. При этом телеграм-каналы Baza и Mash уточняли, что она все-таки сработала около 4 часов утра, но сотрудники не придали ей значения, отключили и продолжили работу. Сотрудники начали сами выбегать из здания около 7:30, рассказал Baza один из сотрудников.