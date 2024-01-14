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Пожарные ликвидировали открытое горение на питерском складе Wildberries

МЧС: открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге ликвидировано
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Открытое горение на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«Проводятся проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.

Пожарные ликвидировали открытое горение на питерском складе Wildberries
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Пожар на складе Wildberries начался утром 13 января. К утру следующего дня возгорание не удалось потушить, но пожарные сумели локализовать огонь на площади 70 тыс. кв. м. и ликвидировать шесть очагов пожара. В результате произошедшего пострадала одна девушка, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Пожару присвоили наивысший пятый ранг сложности. В МЧС отмечали, что спасатели смогли не допустить распространения огня еще на часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

Ретейлер Wildberries сообщил, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар.

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Власти рассматривают три версии причины пожара: первая — занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети и третья — неосторожное обращение с огнем, рассказал РБК источник, близкий к МЧС.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями), максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до четырех лет. Следователи пришли к выводу, что неустановленные лица, бывшие руководителями в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями.

Теги
МЧС Wildberries Пожар Санкт-Петербург
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