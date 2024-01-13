Wildberries ответила на сообщения о выключенной сигнализации при пожаре

В Wildberries утверждают, что в начале крупного пожара на складе под Петербургом сигнализация сработала, началась эвакуация. Baza и Mash сообщали, что сигнал тревоги сначала выключили из-за ложных срабатываний и продолжили работу

Фото: Антон Ваганов / Reuters

На загоревшемся складе Wildberries в Шушарах сработала сигнализация и была проведена эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«На 7:20 утра на складе находилось 1200 человек. Сработала пожарная сигнализация, была произведена эвакуация... Ликвидация возгорания на складе в Шушарах продолжается — ситуация под контролем сотрудников МЧС. Причины возгорания уточняются», — отметили в компании.

Wildberries пообещала повторить заказы покупателей на товары, если они остались на маркетплейсе, либо вернуть деньги. Находившиеся на складе товары скрыты с сайта. Продавцы также получат компенсацию.

О том, что пожарная сигнализация на складе была отключена из-за неоднократных ложных срабатываний, сообщал ТАСС. Телеграм-каналы Baza и Mash уточняли, что она все-таки сработала около 4 часов утра, но сотрудники не придали ей значения, отключили и продолжили работу. Сотрудники начали сами выбегать из здания около 7:30, рассказал Baza один из сотрудников склада.

Источник РБК, близкий к МЧС, также сообщил, что пожарная сигнализация на складе не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник.

РБК обратился в пресс-службу Wildberries.

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По данным МЧС, пострадавших нет. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, его пытаются потушить примерно 270 человек, крыша и стены обрушились. Предварительно, причиной пожара считается неисправность проводки, узнал ТАСС.

Ущерб Wildberries от пожара может достичь 10–11 млрд руб., что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года, сообщил РБК источник на рынке.

