Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не было застраховано, говорят источники РБК. Заключение соглашения планировалось, но до подписания так и не дошло

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — утверждает один из собеседников РБК. Второй источник в одной из крупных страховых компаний также говорит, что был застрахован только товар, а здание — нет.

Представитель Wildberries заявил, что они «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений». О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», — дополнил представитель Wildberries.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и в пресс-службу Следственного комитета.

Какой склад был у Wildberries

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом у Wildberries был складской комплекс общей площадью 112 тыс. кв. м. О его строительстве компания сообщила летом 2021 года, инвестиции оценивались в порядка 3 млрд руб. без учета оборудования. Еще в 300 млн руб. эксперты оценивали стоимость приобретенных под строительство 17 га земли. На тот момент комплекс называли крупнейшим в регионе, построенным под собственные нужды.

Утром в субботу, 13 января появились сообщении о пожаре на этом складе. Его площадь составила 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, максимальный уровень сложности. О полной ликвидации открытого горения в МЧС сообщили на следующий день в 14:17. На момент возгорания на объекте находилось 1200 человек, никто не погиб, сообщалось об одной пострадавшей. Поставки, планировавшиеся на склад в Шушары, были перенаправлены на другие склады Wildberries. Компания сообщила, что планирует в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Петербурге. Эксперты оценивали сумму ущерба от пожара в 10-11 млрд руб.

В понедельник, 15 января Wildberries сообщила, что выплатила первые компенсации продавцам, потерявшим свой товар на складе в Шушарах.

За сутки до этого, 14 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара на складе. По мнению СК, неустановленные лица, занимавшие руководящие должности в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями, из-за чего и произошел пожар. Наказание по этой статье (ч. 1 ст. 201 УК) предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. В четверг, 18 января правоохранительные органы провели проверку в московском офисе компании.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию. На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме», — заявили в маркетплейсе.

Чем обернется отсутствие страховки на здание склада

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, никто из страховщиков до сих пор не заявил о страховании ими склада.

Если склад действительно не был застрахован, то компания может потерять средства, сопоставимые со всей прибылью 2023 года, в связи с ущербом, нанесенным пожаром, указал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным Rusprofile, выручка компании в 2022 году выросла на 41% по сравнению с показателем 2021-го и достигла 317 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 28%, до 10 млрд руб

Бурмистров отметил, что отсутствие у крупнейшего в стране маркетплейса страховки склада является крайне необычной ситуацией. По его словам, ее отсутствие — такой же странный факт, как и длительная работа складского комплекса без разрешения на ввод в эксплуатацию. В день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал без разрешения на ввод в эксплуатацию: «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения». В Wildberries говорили, что компания получила заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — указывал представитель ретейлера.

Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев говорит, что, если у Wildberries действительно не было разрешения на ввод в эксплуатацию этого склада, то страховщик мог отказаться заключать договор страховки без этого документа. Он оговорился, что страховщик мог бы взять на себя риски, связанные с отсутствием документа за счет увеличения страховой премии.

Советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Баёв подтверждает, что страховщики не связаны формальным требованием, запрещающим страховать не введенную в эксплуатацию недвижимость. «Страховщик может застраховать и незавершенный строительный объект, — рассуждает Баёв. — Помимо страхования имущества, могла быть застрахована ответственность возводивших здание подрядчиков за качество результата выполненных работ, что может позволить собственнику при соблюдении определенных условий получить страховое возмещение».

По словам источника РБК на рынке страхования, склад может стоить 2-5 млрд руб. и не представляет большого убытка в отличие от товарных запасов.