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Бизнес ,  
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Wildberries сообщила об окончании проверки офиса в Москве

Wildberries: в московском офисе закончилась проверка
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Представители правоохранительных органов покинули московский офис маркетплейса Wildberries после проверки в связи с пожаром на складе в Шушарах, сообщили РБК в компании.

«Работа по установлению причин пожара продолжается, мы оказываем все необходимое содействие», — сказали представители. Они подчеркнули, что сотрудники в течение дня работали в штатном режиме.

Источник РБК, знакомый с ходом проверки, ранее сообщил, что на всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах.

В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах
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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Склад маркетплейса в поселке Шушары под Петербургом загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший, ранг сложности. Его потушили на следующий день.

Пострадала одна девушка — она отравилась продуктами горения и ушибла локоть.

По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10–11 млрд руб. Владельцы товаров и покупатели начали получать компенсации 15 января.

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В петербургском Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В ответ компания заявила о соответствии сгоревшего склада всем требованиям.

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