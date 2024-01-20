Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Маркетплейс Wildberries круглосуточно работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить логистику и выполнить все обязательства, сообщила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Она впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видеообращение, снятое в офисе компании, опубликовано в телеграм-канале «WB на связи!».

«Большое искреннее спасибо всем за слова поддержки: нашим партнерам, нашим продавцам и нашим клиентам. Самое главное, что все живы», — сказала Бакальчук.

Она назвала произошедшее «огромным испытанием» для нее и компании. «Благодаря вашей поддержке мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — заключила она.

Склад Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Его потушили на следующий день.

Источник РБК, близкий к МЧС, рассказал о трех предварительных версиях пожара — занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

В петербургском Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В ответ компания заявила о соответствии сгоревшего склада всем требованиям.

18 января в московский офис маркетплейса пришли силовики. Источник РБК, знакомый с ходом проверки, сообщил, что на всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах.