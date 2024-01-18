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Бизнес ,  
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В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах

В Wildberries утверждают, что на работе компании следственные действия не отразятся. Источник РБК, знакомый с ходом проверки, сообщил, что силовиков интересуют системы пожарной безопасности
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В московский офис Wildberries пришли правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщает компания.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — заявили в компании. Пресс-служба подчеркнула, что на ее работу следственные действия не влияют, она работает в штатном режиме.

«Во всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах. Проверяются системы безопасности и документация по всем объектам», — рассказал источник РБК, знакомый с ходом проверки.

Возгорание на складе началось утром 13 января. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Площадь сгоревшего склада — 112 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. Погибших при пожаре не было, 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщали об одной пострадавшей.

В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

В петербургском Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

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В Wildberries утверждали, что Госстройнадзор выдал заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным.

Следственный комитет завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара (ч. 1 ст. 201 УК). По ней предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

В числе возможных версий возгорания источник РБК, близкий к МЧС, назвал следующие: занесение источника огня извне неустановленными лицами; аварийная работа электросети; неосторожное обращение с огнем.

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