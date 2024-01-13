Стали известны три версии пожара на складе Wildberries

Первая версия — это занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, третья — неосторожное обращение с огнем, рассказал РБК источник, близкий к МЧС

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Сейчас рассматриваются три версии пожара на одном из крупнейших складов Wildberries, расположенном в Шушарах, рассказал РБК источник, близкий к МЧС.

Первая версия — это занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнем. «Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело, — говорит собеседник, — также сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара».

О том, что в числе возможных версий пожара рассматривается поджог, ранее уже сообщал источник РБК. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что те рассматривают также версию о неисправности проводки. «По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — сообщил собеседник агентства. Источник РБК, близкий к МЧС, также говорил, что пожарная сигнализация на складе не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник.

В Wildberries утверждают, что сигнализация на складе сработала и после ее сигнала из здания вывели всех рабочих.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. Пожару был присвоен пятый — наивысший — ранг сложности. Вечером в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась с 70 тыс. до 4 тыс. кв. м, ранг сложности был понижен до второго. Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

По словам источника «Известий», все товары на складе сгорели. В Wildberries заявили, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам выплатят компенсацию.

В Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В компании утверждают, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Источник РБК не исключал, что максимальный размер ущерба может приблизиться к 20 млрд руб.