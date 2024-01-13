Wildberries заявила о соответствии сгоревшего склада всем требованиям

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии склада градостроительным, пожарным и иным требованиям, сообщила компания. Чиновники ранее подтвердили выдачу заключения, но не ввод склада в эксплуатацию

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Компания Wildberries получила заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на свой склад в Шушарах под Санкт-Петербургом, на котором утром 13 января начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — сказано в сообщении.

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По итогу работы комиссии был подписан акт, в соответствии с которым Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным, отметили в Wildberries.

Ранее в Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, выдачу заключения о соответствии году ведомство подтверждало.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров телеканалу 78.ru.

Строительство склада в Шушарах — на Московском шоссе, 153 — компания начала в 2021 году. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 млрд руб.

МЧС локализовало пожар, которому присвоен пятый, наивысший ранг сложности, на площади 70 тыс. кв. м. Ведомство уточнило, что размеры склада — 320 на 350 м, то есть его площадь — 112 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Компания сообщала, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар. Источник «Известий» говорил, что все товары на складе сгорели.



Во Всероссийском союзе страховщиков РБК сообщили, что, согласно предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Источник РБК допускал, что максимальный размер ущерба может приблизиться к 20 млрд руб.