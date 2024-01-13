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Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом сократилась в 17 раз

МЧС сообщило о сокращении площади пожара на складе Wildberries до 4 тыс. кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге сократилась с 70 тыс. до 4 тыс. кв. м, сообщила ТАСС пресс-служба городского управления МЧС.

«Ранг пожара [понизился до] № 2, площадь горения в завалах составляет 4 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
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Возгорание на складе Wildberries в поселке Шушары под Петербургом началось утром 13 января. Пожару сначала присвоили пятый — наивысший — ранг сложности. Погибших и пострадавших нет.

Среди версий причин возгорания — неисправность проводки и поджог. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник. В Wildberries информацию о несработавшей сигнализации опровергли.

Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом сократилась в 17 раз
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Площадь самого помещения — более 100 тыс. кв. м. Источник «Известий» сообщал, что все товары на складе сгорели. В Wildberries заявили, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар.

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В Госстройнадзоре заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В Wildberries утверждают, что склад соответствовал всем требованиям безопасности.

Теги
Wildberries склад Пожар МЧС Санкт-Петербург
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