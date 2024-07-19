Глава Россельхознадзора — об изменении подходов к экспорту, влиянии российских овощей на рынок ЕС, альтернативных поставщиках бананов и введении системы прослеживаемости в бывших ресторанах «Макдоналдс»

Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«С самого начала 2000-х годов, когда мы говорили о том, что идем по классической системе экономики Адама Смита, и рынок все отрегулирует, мы явно заблуждались. Ни в одной стране мира рынок сам ничего не регулирует — регулирует государство», — заявил в разговоре с РБК руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Когда в 2004 году создавался Россельхознадзор, за основу был взят опыт крупнейших стран-экспортеров и импортеров — США, Канады и Евросоюза. Сейчас, по словам Данкверта, время менять подход. «Многие вещи мы в то время делали либерально. Нужно их менять аккуратно, не торопясь и не вредя бизнесу», — говорит глава службы.

Сергей Данкверт возглавляет Россельхознадзор с момента его создания в 2004 году. За это время российский рынок продовольствия сильно изменился. Россия из крупного импортера превратилась в одного из основных экспортеров продовольствия, и ввела продэмбарго на поставки мяса, молока, овощей и фруктов из ЕС и других западных стран в ответ на санкции. Контроль за оборотом и качеством сельхозпродукции и продуктов питания на внутреннем рынке вышел на новый уровень после внедрения государственных электронных систем.

О том, что происходит сейчас с балансом экспорта и импорта АПК и новых подходах к регулированию рынка, Данкверт рассказал в интервью РБК.

«Ориентироваться на запад и Адама Смита не получится»

Говоря о влиянии западных санкций на импорт Россией продовольствия, Данкверт отмечает, что за последние два года импорт не сильно изменился, потому что уходить от поставок продуктов из ЕС и США страна начала уже давно. «В принципе, ничего не изменилось. Мы к этому были готовы и понимали, что ориентироваться на западных коллег и Адама Смита не получится», — говорит Данкверт.

Снижается в первую очередь импорт тех продуктов, которые Россия начинает больше производить самостоятельно. Заметно — на 40% год к году — сократились в этом году поставки в Россию зарубежных кормов для животных (с начала года и до 12 июля объем импорта составил 28,4 тыс. т). «У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем — Monge или Hill’s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.

Египет в прошлом году поставлял в два раза больше раннего картофеля, чем этой весной. «Это не значит, что был какой-то умысел или какие-то проблемы. Это может означать, что появился наш картофель, который стал лучше храниться, и людям просто не надо было покупать молодой. Или молодой картофель стал дороже, и люди стали меньше покупать по другим причинам», — объясняет глава Россельхознадзора.

Растет также производство яблок и ранних тепличных овощей. «Еще 10 лет назад мы каждый год ввозили из Ирана ранние огурцы. Теперь из Ирана мы не ввозим, а сами поставляем ранние огурцы в Польшу», — рассказывает Данкверт. За шесть месяцев этого года Польша импортировала порядка 6 тыс. т российских огурцов, моркови и лука. «Это незначительные цифры, но они говорят о том, что рынок реагирует на то, что благодаря недорогому газу наши тепличные ранние овощи дешевле, чем в Европе. Такая ситуация представляет угрозу для Европы. Учитывая, что СПГ из Америки более дорогой, то в перспективе надо ожидать, что любые виды тепличной продукции, которая производится Европой, будут неконкурентоспособными на рынке, а наша продукция станет конкурентоспособной», — считает Данкверт.

Весенние заморозки, которые нанесли в этом году ущерб урожаю яблок и других садовых культур, не приведут к нехватке продукции, заверяет глава Россельхознадзора. Сегодня есть страны, которые могут компенсировать это экспортом — Турция, Азербайджан и Узбекистан. Последняя увеличила поставки в Россию многих видов продукции, которые раньше завозились из Польши — например, ранней капусты и моркови. Если раньше из Узбекистана заходило 30-40 тыс. т ранней капусты, то сейчас уже 130-160 тыс. т.

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«Прорабатываем новых поставщиков бананов»

Самая большая категория продовольствия, которую Россия ввозит из-за рубежа — фрукты, которые не выращиваются в стране. «На первом месте идут цитрусовые, на втором — бананы. Мы ввозим 1,8 млн т цитрусовых и 1,4 млн т бананов в год», — перечисляет руководитель Россельхознадзора.

Раньше потребление этих фруктов было меньше, констатирует Данкверт. К примеру, 20 лет назад Россия завозила в год около 700-800 тыс. т цитрусовых и примерно столько же бананов. «Это говорит об изменении тенденций и увеличении потребления», — замечает собеседник РБК.

В начале 2024 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Эквадора — крупнейшего и фактически монопольного поставщика бананов на российский рынок с просьбой приостановить сертификацию этих фруктов пятью эквадорскими экспортерами, допустившими наибольшее количество нарушений. Просьба была связана с обнаружением в эквадорских поставках вредителя — многоядной мухи-горбатки.

Контекст Претензиям Россельхознадзора предшествовал также дипломатический скандал между Россией и Эквадором, связанный с заявлениями президента республики Даниэля Нобоа о готовящемся обмене вооружениями с США. Эквадор пообещал отправить туда устаревшее снаряжение советского и российского производства на $200 млн. США, в свою очередь, планировали передать оружие Украине, но впоследствии Эквадор от этого обмена отказался.

Спустя две недели после приостановки сертификации эквадорских бананов Россельхознадзор счел возможным под гарантии компетентного ведомства Эквадора согласиться с возобновлением сертификации пяти вышеуказанных компаний. Но во избежание рисков российским импортерам бананов следует диверсифицировать поставщиков, считает Данкверт: «Это опасно как для импортера, то есть для нас, так и для экспортера, потому что такое количество бананов точно никуда быстро не пристроишь. Сейчас мы начали прорабатывать возможности поставок из других стран».

Эквадор — не крупнейший поставщик бананов в мире, напоминает Данкверт. На первом месте находится Индия, на втором — Китай, а Эквадор входит в пятерку. «Просто 20 лет назад так сложилось, что наши импортеры предпочитали Эквадор. Надо сказать спасибо нынешнему генеральному директору МХАТа господину Кехману, который в свое время открыл поставки из Эквадора, а потом ушел в театральную сферу и нашел себя там. А поставки сохранились», — говорит Данкверт.

По другим фруктам и овощам у России налажены логистические пути поставок из дружественных стран — Турции, Египта, Узбекистана, Азербайджана, Армении. Значимость отдельных стран-поставщиков меняется в зависимости от конъюнктуры рынка, объясняет глава Россельхознадзора: «Если раньше Турция поставляла нам одних только томатов 450 тыс. т, то сейчас в год стабильно идет 50 тыс. т. Азербайджан, который когда-то поставлял 220 тыс. т, сейчас поставляет 150 тыс. т».

Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Отношение экспортеров надо менять»

По итогам 2023 года Россия была на 17 месте среди основных мировых экспортеров продовольствия. Всего в прошлом году страна поставила за рубеж более 103 млн т сельхозпродукции на $43,5 млрд. Основным экспортным товаром остается зерно — в 2023 году на его долю пришлось 37% в структуре российского агроэкспорта.

К 2030 году, согласно майским указам президента Владимира Путина, экспорт АПК должен вырасти в 1,5 раза. Это требует изменения подходов бизнеса к качеству продукции — при экспорте продукция должна дорабатываться для определенной страны, настаивает Данкверт.

В начале этого года Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен уведомлениями от ряда стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна их требованиям. Экспортеры делают недостаточно, чтобы обеспечить карантинное благополучие мест производства зерна и не проводят необходимую очистку экспортных партий перед их отправкой. В результате при отгрузке в портах в партиях зерна выявляются карантинные для государств-импортеров объекты. Только у одного из крупнейших российских экспортеров зерна — ТД «РИФ» (в апреле 2024 года сменил название на ООО «Родные поля») — Россельхознадзор выявил с начала года несоответствия более чем в 80% экспортных партий зерна.

«Само отношение экспортеров к экспорту нужно менять, — настаивает Данкверт. — У нас привыкли брать зерно из разных мест и смешивать в один элеватор, а потом из него распределять — это и в Турцию, и в Египет, и в Пакистан. Но если мы хотим поставлять в страны, у которых высокие фитосанитарные требования, нам нужен порядок. Если не будете дорабатывать [зерно], будете иметь претензии. Так было с «РИФом»: нашли сорняки, которые запрещены в Египте, а они говорят «у нас принимали здесь закупщики из государственной компании Египта». Но у нас подход такой: либо дайте письмо от министерства, что такое зерно примут, либо отправьте в другую страну, где требования ниже».

Экспортеры должны отвечать за то, что они поставляют, продолжает Данкверт. «Если ты выращиваешь зерно на территории, где не борешься с сорняками, то ты не можешь быть экспортером. Отправлять должны то, что доработано — хотя бы мусор удален через очиститель вороха. А есть еще семяочиститель, который дорабатывает все мелкие фракции и битое зерно. А то у нас эйфория: стали экспортерами — давайте все на экспорт. А потом, когда есть претензии от стран-покупателей: «Ну мы уже погрузили зерно, мы уже не можем что-то изменить».

Для борьбы с нарушениями Россельхознадзор предлагал перераспределить ранее утвержденные квоты на вывоз зерна. Данкверт также не исключает, что в этой сфере необходимо усиление государственного контроля: «В этом отношении мы сторонники бывшей социалистической советской системы, которая звучит некрасиво, но действует эффективно — когда государство брало на себя роль главного трейдера по ввозу и вывозу важнейших продуктов». В качестве примера Данкверт приводит «Экспортхлеб», который занимался экспортом, а в поздний период СССР импортом зерна.

О национализации и налогах В необходимости масштабного пересмотра итогов приватизации 1990-х годов глава Россельхознадзора сомневается. «Потому что тогда и революционные преобразования надо отменить. После революции [1917 года] отбирали же собственность. Если сегодня это делать, то по логике придется идти дальше, до кулаков. И землю, которую в революцию конфисковали, тогда нужно возвращать…», — рассуждает Данкверт. Массовое изъятие в доход государства приватизированных 30 лет назад предприятий и активов может болезненно отразиться на всем обществе и на инвестиционном климате, полагает собеседник РБК. Но отдельным вопросом в рамках происходивших в 1990-е годы процессов он считает распределение прав на пользование недрами. «Приватизация там была другая, но я бы и это не отбирал, а регулировал налогами — чтобы государство постепенно поднимало налоги за использование недр», — говорит Данкверт. Повышенные налоги, по мнению главы Россельхознадзора, можно было бы использовать для развития АПК. «Я бы сказал, что налоги должны идти в первую очередь на развитие производства. Наиболее перспективные вложения, которые дадут результат, — в сельское хозяйство. Надо увеличивать механизмы кредитования, снижать процентные ставки за счет налогов — это даст увеличение производства сельскохозяйственной продукции, и на это не жалко».

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«В Китае мы открыли для себя говяжьи желудки»

В начале 2024 года Китай разрешил начать импорт свинины из России. Над обеспечением российским свиноводам допуска к китайскому рынку Россельхознадзор работал в течение 10 лет. Процедура включала в себя переговоры, визиты представителей Китая в Россию, работу по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС, деятельность научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора, а также подготовку материалов по всем запросам таможни КНР.

«С начала поставок мы отправили уже порядка 13 тыс. т свиноводческой продукции. Думаю, в этом году мы можем отправить от 15 до 100 тыс. т», — прогнозирует Данкверт.

Экспорт мяса в Китай выгоден российским компаниям. На китайском рынке востребованы мясные субпродукты, традиционно не пользующиеся спросом в России — ноги, уши, хвосты, желудки. Внутренний рынок от увеличения экспорта не пострадает и цены на мясо не вырастут, вдобавок возникнут благоприятные условия для того, чтобы бизнес был более прибыльным, рассуждает глава Россельхознадзора. «Мы, кстати, когда были в Китае, открыли для себя говяжьи желудки — съели и оценили, сказали, что вкусно», — добавляет Данкверт.

Сейчас для поставок свинины в Китай аттестованы три российских предприятия, открытие импорта еще для нескольких в процессе обсуждения. «Фитосанитарные требования в Китае жесткие, и нужно учиться у них, — считает Данкверт. — Наше зерно они на первом этапе пускали только из отдельных областей, в каждую приезжали китайские инспекторы, проверяли предприятия, как продукция производится и хранится. У них полная прослеживаемость в этом отношении. Китай учит нас работать эффективно, и польза от общения с ним в области фитосанитарии и ветеринарии для нас большая».

Помимо расширения поставок свинины с Китаем обсуждается и наращивание импорта по другим видам продукции, в том числе по зерновой продукции — в высокой стадии готовности протоколы по ржаной и манной крупе. «В работе у нас еще 17 протоколов с Китаем, которые будем подписывать, может быть, в течение года. Зависит от того, как будут идти переговоры», — говорит Данкверт.

«Сложности с коммуникацией вредят хозяйству»

В мае этого года Оксана Лут, занимающая сейчас пост главы Минсельхоза, сообщала, что министерство вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран. Работа с фитосанитарными службами европейских стран осложнилась, констатирует Данкверт. «А когда сложно с коммуникацией, мы должны понимать, вредит ли это нашему тепличному хозяйству — наличие карантинных объектов, например, вредит. И если для овощей и фруктов можно принять дополнительные меры — например, провести фумигацию, то цветы после обработки потом будет сложно дарить женщинам».

Улучшения ситуации с рабочими контактами с недружественными в Россельхознадзоре пока не видят. «Есть страны, которые ожесточились. Чехия и Словакия, например, балансируют и даже общаются с нами. Допустим, Испания, Португалия и Франция общаются. Великобритания отвечает, но по-тихому. А Нидерланды до обеда хотят общаться, после обеда — не хотят. Общие установки Брюсселя влияют на качество отношений, которые не улучшаются, это точно. Потому что те, кто хотят что-то улучшить, попадают под критику», — указывает Данкверт.

Еще одна страна из перечня недружественных — Япония, выражает недовольство ограничением на поставки ее рыбы, которое Россия вслед за Китаем ввела в октябре прошлого года после сброса в океан воды, охлаждавшей поврежденные реакторы АЭС «Фукусима-1». Сами власти Японии заявляли, что сброс воды не угрожает людям и окружающей среде, а рыба и морепродукты абсолютно безопасны.

«Через посольство приходят письма, в которых они высказывают неудовлетворение тем, что мы закрыли им поставки», — комментирует ситуацию Данкверт. «Если хотят, пусть ведут с нами переговоры. Но переговоры имеют смысл о поставках нашей рыбы в Японию. Потому что у них по сравнению с нами небольшой вылов. Даже тунец мы уже заместили на нашем рынке без японской рыбы».

Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Для борьбы с фальсификатом нужно менять систему оплаты»

Для внутреннего рынка актуальной остается проблема улучшения качества и безопасности продовольствия, а также борьба с подменой сырья в продуктах питания. Одной из самых фальсифицируемых категорий товаров, по словам Данкверта, остаются молочные продукты. По данным, которые проводил ранее Россельхознадзор, до 10% проб молочной продукции на российском рынке содержат незаявленные растительные компоненты.

От недобросовестных предпринимателей, которые продают товары неизвестного происхождения и качества, страдают зачастую социальные учреждения — школы, больницы, дома престарелых, которые закупают продовольствие на бюджетные средства в рамках тендерной системы закупок.

Для решения этой проблемы нужно внести изменения в законодательство, чтобы при бюджетных закупках учитывалась прослеживаемость сырья в электронных системах Россельхознадзора, считает Данкверт. Происхождение продуктов «от поля до прилавка» обеспечивает система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Она же контролирует полноту и достоверность цепочек перемещения продукции, а также пресекает оборот сырья и товаров сомнительного происхождения.

«Мы хотим, чтобы при оплате бюджетных закупок казначейство использовало нашу систему, которая передает информацию о том, что продукция не имеет прослеживаемости, чтобы платежи до выяснения обстоятельств были задержаны. Нужно не просто изымать продукцию, а делать так, чтобы она не оплачивалась», — объясняет глава Россельхознадзора.

Такая мера контроля может применяться и вне системы госзакупок. Так, у системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора есть интеграция с системой маркировки «Честный знак», прослеживающей розничную продажу готовой молочной продукции. «Если от нас есть информация, что продукция не имеет прослеживаемости, пусть те, кто произвел, объясняются — до этого времени не пробивать через кассы, так же как и с просроченной продукцией. Это серьезные рычаги, которые могут очень быстро навести порядок», — уверен Данкверт.

Фальсификация молочных продуктов растительными жирами уменьшается с каждым годом. Еще один распространенный способ подделки — замена дорогого молочного жира другими животными жирами, например, говяжьим. «По нашим сведениям, оборудование по использованию говяжьего жира установлено на некоторых молочных предприятиях. Может быть, они создадут какие-то новые виды продукции, на которых будут писать, что там присутствует говяжий жир вместо молочного. Потому что, если не будут писать, то этом им не поможет, т.к. в наших системах мониторинга они все равно присутствуют, и мы всё видим», — отмечает Данкверт.

«Вкусно — и точка» пришли и стали с нами работать»

К системе прослеживаемости сырья подключилась и сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену ушедшей с российского рынка сети «Макдоналдс». Сам «Макдоналдс», по словам Данкверта, передавать данные в российские государственные электронные системы прослеживаемости отказывался. «А «Вкусно — и точка», когда мы подобрали соответствующие аргументы, изменили подход, пришли к нам и стали работать», — рассказывает глава Россельхознадзора.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что «Вкусно — и точка» также начала работать с надзорным ведомством над «здоровым» меню ресторанов. Попова выражала надежду, что сеть может стать предприятием здорового питания и новым флагманом ЗОЖ в России. Пока внедренная во «Вкусно — и точка» система прослеживаемости сырья показала повышенное содержание жира в продуктах — они могут подходить не для всех, отмечает Данкверт: «Есть люди, которые могут потреблять много жира, а есть люди, которые по медицинским причинам не могут. Для меня, например, это просто не подходит из-за того, что пища более богата жиром».