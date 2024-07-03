Полиция Эквадора нашла 3 тонны кокаина среди ящиков с бананами для России

В Эквадоре нашли три тонны кокаина среди ящиков с отгруженными в Россию бананами

Фото: Policía Nacional

Полиция Эквадора обнаружила более трех тонн кокаина между ящиками с бананами, подлежащими отправке в Санкт-Петербург. Об этом сообщает портал Ecuavisa со ссылкой на Национальную полицию.

Наркотик был расфасован по 3190 упаковкам общим весом 3 т и 183 кг. Пакеты разложили между ящиками с бананами в большом контейнере. Груз отправляли в Санкт-Петербург из Пуэрто-Боливар-де-Мачала.

Запрещенное вещество помогла обнаружить служебная собака в ходе операции, которая проводилась в порту 1 июля. По оценке полиции, в самом Эквадоре весь груз стоил бы $6,3 млн, в Петербурге цена могла бы достичь $254,6 млн.

По делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере арестовали двух человек, в том числе президента компании, которая, как предполагается, стоит за экспортом вещества. Им грозит от десяти до 13 лет лишения свободы.

В полиции Эквадора отметили, что только с начала 2024 года в стране изъяли 140 т наркотиков, по связанным с этим делам арестовали свыше 6 тыс. человек.

В июне в Германии в преддверии Евро-2024 изъяли рекордную для страны партию кокаина весом 35 т. Груз общей стоимостью в €3 млрд ($3,2 млрд) обнаружили в порту Гамбурга. Bild утверждала, что часть пакетов с наркотиками разместили в коробках с фруктами. По данным издания, в рамках дела в разных регионах Германии задержали семерых человек.