 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция Эквадора нашла 3 тонны кокаина среди ящиков с бананами для России

В Эквадоре нашли три тонны кокаина среди ящиков с отгруженными в Россию бананами
Фото: Policía Nacional
Фото: Policía Nacional

Полиция Эквадора обнаружила более трех тонн кокаина между ящиками с бананами, подлежащими отправке в Санкт-Петербург. Об этом сообщает портал Ecuavisa со ссылкой на Национальную полицию.

Наркотик был расфасован по 3190 упаковкам общим весом 3 т и 183 кг. Пакеты разложили между ящиками с бананами в большом контейнере. Груз отправляли в Санкт-Петербург из Пуэрто-Боливар-де-Мачала.

Запрещенное вещество помогла обнаружить служебная собака в ходе операции, которая проводилась в порту 1 июля. По оценке полиции, в самом Эквадоре весь груз стоил бы $6,3 млн, в Петербурге цена могла бы достичь $254,6 млн.

В Германии изъяли рекордную для страны партию кокаина
Общество
Фото:zoll_info / X

По делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере арестовали двух человек, в том числе президента компании, которая, как предполагается, стоит за экспортом вещества. Им грозит от десяти до 13 лет лишения свободы.

В полиции Эквадора отметили, что только с начала 2024 года в стране изъяли 140 т наркотиков, по связанным с этим делам арестовали свыше 6 тыс. человек.

В июне в Германии в преддверии Евро-2024 изъяли рекордную для страны партию кокаина весом 35 т. Груз общей стоимостью в €3 млрд ($3,2 млрд) обнаружили в порту Гамбурга. Bild утверждала, что часть пакетов с наркотиками разместили в коробках с фруктами. По данным издания, в рамках дела в разных регионах Германии задержали семерых человек.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Эквадор наркотики кокаин Санкт-Петербург экспорт бананы
Материалы по теме
В Германии призвали фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро
Спорт
В Думе предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков
Политика
В Сочи задержали мужчину, в наркотическом опьянении стрелявшего из машины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Три новых фигуранта появились в деле о покушении на Собчак и Симоньян Политика, 13:25
Мэры городов БРИКС+: Современные проблемы мегаполисов и пути их решения Недвижимость, 13:23
Стюарды избили болельщиков Португалии на матче 1/8 финала Евро Спорт, 13:18
УЕФА завел дело на автора дубля в 1/8 финала Евро за жест националистов Спорт, 13:15
Китай ответил на идею Финляндии о мире на Украине после одного звонка Си Политика, 13:14
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолета под Полтавой Политика, 13:13
Совфед одобрил закон об отсутствии полиса ОСАГО при регистрации машин Общество, 13:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 12:59
Сотрудник хочет работать 36 часов в неделю. Когда это возможно Pro, 12:58
Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег Спорт, 12:48
Россия приостановит участие в работе ПА ОБСЕ и перестанет платить взносы Политика, 12:46
Три сотрудника предприятия в Шебекино пострадали при атаке дрона Политика, 12:43
ЦБ сократит продажи юаней в июле Финансы, 12:40
Ученые доказали вред одновременного употребления алкоголя и энергетиков Вино, 12:37