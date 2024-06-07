Глава Роспотребнадзора призналась, что «не было более радостного человека», чем она, когда из России ушел «Макдоналдс»

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» может стать «новым флагманом здорового питания» в России, заявила на ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наверное, не было более радостного человека, когда прежняя компания [«Макдоналдс»] уходила, чем я. Потому что, боже мой, наконец-то, ну уж простите меня», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство вместе с компанией работает над изменением политики «Вкусно — и точка», чтобы клиенты получали «максимально здоровое и полноценное питание» в привычной упаковке. Аудиторию сети она оценила почти в 2 млн посетителей в сутки.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который после начала военных действий на Украине остановил работу в России и объявил об уходе из страны. Сеть ресторанов выкупил сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, который в тот момент развивал несколько ресторанов «Макдоналдс» в Сибири. Он сообщал, что приобрел бизнес «за символическую плату», но не стал разглашать точную сумму.

Сеть ресторанов была переименована, юрлицо сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Компанию возглавил Олег Пароев, который с февраля 2022 года был гендиректором «Макдоналдс» в России.

Основой меню во «Вкусно — и точка» сеть называет бургеры. Компания намерена добавить в ассортимент халяльную продукцию и исключает появление в продаже спиртного.