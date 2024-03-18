В России стали покупать меньше бананов

За два месяца 2024 года россияне купили на 20% меньше бананов, чем год назад. Обычно спрос на этот фрукт зимой высокий, но в этом году подорожание бананов в рознице привело к снижению потребления

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В январе—феврале 2024 года потребители в России купили в торговых сетях на 20% меньше бананов, чем в этот же период год назад, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ. В натуральном выражении продажи бананов упали, а в рублях их продажи за первые два месяца 2024 года выросли почти на 18% к прошлому году.

Спрос на бананы упал сильнее, чем на фрукты в целом. Так, по данным аналитиков, продажи фруктов в январе—феврале снизились на 10% в натуральном выражении к прошлому году, хотя потратили на них на 19% больше, чем в прошлом году. Яблоки, которые наряду с бананами считаются одними из самых популярных фруктов и входят в перечень социально значимых продуктов, в январе—феврале 2024 года покупали на 9% меньше в натуральном выражении, чем год назад, а траты на них выросли на 13,5%.

Снижение потребления бананов в январе—феврале нетипично. Зимой спрос на бананы обычно растет, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Но падение спроса на них стало видно уже осенью 2023-го, отмечало издание Shopper's: обычно с наступлением холодов в России растут цены на местные фрукты, и бананы были выгодной альтернативой. Но в сентябре—октябре 2023 года продажи снизились в натуральном выражении на 16,3% относительно тех же месяцев предыдущего года (тогда динамика была положительная).

Востребованный фрукт Бананы, несмотря на то что Россия полностью зависит от их импорта, — самый популярный фрукт в стране. Например, за год с ноября 2022 года по октябрь 2023-го, по данным NielsenIQ, на долю бананов приходилось 21,7% всех покупок фруктов в торговых сетях в денежном выражении. Для сравнения: на яблоки тогда пришлось 16,3% всех продаж, третьими по популярности были мандарины (9,9% от всех покупок). Власти в 2023 году предлагали признать бананы социально значимым продуктом.

Почему падает спрос

Зимой, как правило, продажи бананов в России растут, но в этом году потребление сократилось после того, как цена этих фруктов в рублях выросла на фоне снижения курса российской валюты, объясняет гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. По ее словам, россияне чувствительны к изменению цен на фрукты, особенно когда речь идет о самом дешевом сегменте, к которым относятся бананы.

На потребление бананов повлияли внезапные скачки стоимости, соглашается партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. По ее словам, для большинства населения это «фрукт номер один», который давно стал социально значимым продуктом. Впрочем, спрос на него показывает высокую эластичность, поэтому рост цен вызвал значительное снижение потребления. Резкое снижение продаж бананов в натуральном выражении аналитики NielsenIQ также связывают в том числе с повышением цен в рознице.

Что происходит с ценами на бананы

Бананы начали заметно дорожать в марте 2022 года. Тогда в течение месяца эти фрукты выросли в цене почти на треть — с 97,3 руб. в феврале до 128 руб. за 1 кг в марте. В августе 2022-го бананы подешевели до 80 руб. за 1 кг. Следующий пик был в апреле 2023-го, когда цена 1 кг бананов в рознице достигла 129,6 руб., на 12% больше, чем в апреле 2022-го (115 руб. за 1 кг).

Стоимость бананов зависит от сезона спроса, объясняла Козий: «Самые низкие цены — традиционно летом, зимой они выше». В начале лета 2023 года цены традиционно снижались относительно весенних месяцев. Но с июля цены вновь начали расти. Уже в сентябре стоимость бананов в рознице превысила показатели и марта 2022-го, и апреля 2023-го, достигнув 135,6 руб. за 1 кг. В октябре 2023 года стоимость бананов впервые за время наблюдений Росстата с 2000 года превысила отметку 140 руб за 1 кг. В январе 2024 года средняя розничная цена 1 кг бананов достигла, по данным Росстата, 155 руб.

Стоимость бананов, как и других фруктов, которые Россия завозит из других стран, привязана к курсу мировых валют, напоминает Леонов: «Валютный скачок провоцирует увеличение закупочной цены от поставщиков фруктов и удорожание логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости». Падение курса рубля «автоматически приводит к удорожанию импортных товаров», а в цене бананов очень важна логистическая составляющая, которая также выросла в цене, указывала ранее Корягина.

Основной поставщик бананов для России — Эквадор. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году на долю Эквадора пришлось 96% всего российского импорта поставок бананов в денежном выражении.

Что происходит с поставками бананов в Россию

В 2023 году Эквадор отправил в Россию 75,1 млн коробок бананов весом 18 кг каждая — на 1,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако уже в январе 2024 года поставки снизились на 25% к прошлому году — до 6,1 млн коробов (против 8,2 млн коробок годом ранее), следует из отчета Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Acorbanec. Пока, впрочем, Россия по-прежнему остается вторым крупнейшим покупателем эквадорских бананов после Евросоюза. В январе 2024 года на нашу страну пришлось 19% их поставок, тогда как на все страны ЕС — почти 30%.

На экспорт бананов в январе могла повлиять и внутриполитическая ситуация в Эквадоре, напоминает Леонов. В начале января 2024 года власти Эквадора ввели на 60 дней режим чрезвычайной ситуации из-за внутреннего вооруженного конфликта на фоне бунтов в нескольких тюрьмах, в результате которых оттуда сбежали лидеры крупнейших в стране преступных банд. После этого российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов. Тогда вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями, рассказывала РБК президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина.

К середине месяца внутренняя ситуация в Эквадоре начала стабилизироваться, но у страны возник риск охлаждения отношений с Россией. В конце января 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о планах отправить в США старую советскую военную технику. Нобоа назвал ее «металлоломом» и говорил, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. Вашингтон, в свою очередь, рассчитывал передать эту технику Украине. Россия предупредила Эквадор, что расценит передачу ее военного имущества третьей стороне как недружественный шаг.

В начале февраля Россия ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и служат переносчиками холеры. В середине февраля власти Эквадора отменили решение по передаче советской техники США. Россия в тот же день частично сняла запрет на поставку эквадорских бананов.

Обострение российско-эквадорских отношений и запрет Россельхознадзора ввозить бананы из Эквадора на российский рынок вновь подстегнули рост цен на бананы, добавила Корягина. «Но после снятия запрета на импорт бананов из Эквадора мы вновь ожидаем стабилизацию цен», — сказала она.