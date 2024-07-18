Глава Еврокомиссии рассказала, чем грозит дружба России и Китая Западу

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Global Look Press)

Безграничная дружба Китая с Россией, агрессивная позиция и несправедливая экономическая конкуренция с Европой свидетельствуют о переходе отношений с Китаем от сотрудничества к соревнованию, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она указала, что ЕС и Китай «вступили в эпоху геостратегического соперничества». «Более агрессивная позиция и недобросовестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его «безграничная» дружба с Россией и динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к конкуренции», — добавила она.

По ее мнению, в оружие превращаются «все виды политики, от энергетики до миграции и климата». «В результате наш международный порядок, основанный на правилах, ослабевает, а наши глобальные институты становятся менее эффективными», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

В мае, выступая перед концертом, посвященным 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытию перекрестных годов культуры, российский президент Владимир Путин описал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек» из песни 1949 года. Путин совершил государственный визит в Китай в мае 2024 года.