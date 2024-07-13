Производитель «Ессентуков» заявил об уходе контрафакта из торговых сетей

Проблема контрафакта минеральной воды в торговых сетях решена, заявил гендиректор «Холдинга Аква». Еще пять лет назад подделки занимали большую часть рынка — ситуация улучшается, но сейчас они все еще остаются в несетевой рознице

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В 2024 году контрафакт минеральной воды в российских торговых сетях «отсутствует как явление». Но некоторые производители стали «мимикрировать» под известные бренды, а подделки все еще остаются в несетевой рознице, заявил в интервью РБК гендиректор компании «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

Чем известен «Холдинг Аква» «Холдинг Аква» — крупнейший на юге России производитель минеральной воды и ее ведущий экспортер в стране. На долю компании, по оценкам гендиректора, приходится около трети всего производства воды в Ставропольском крае. Помимо «Ессентуков» № 4 и № 17 в портфеле брендов «Холдинга Аква» — воды «Нарзан», Gorji, «Архыз Vita». Холдинг создали в 2017 году для обеления рынка минеральной воды и консолидации недропользователей, имевших государственную лицензию на добычу воды из скважин Ессентукского месторождения. Тогда занимавший пост вице-премьера и полпреда президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин был обеспокоен тем, что на рынке минеральной воды массово продают подделку. Для гарантии, что люди покупают настоящую минеральную воду Хлопонин предложил объединить собственников месторождений, «не выдавать никому ни литра воды» и защищать недра.

Когда «Холдинг Аква» начинал консолидировать производство «Ессентуков», ситуация с контрафактом на рынке минеральной воды была острой. В 2019 году до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствовало фирменному названию, приводила оценки экспертов спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Бренды минеральной воды «Ессентуки» и «Славяновская» были одними из самых подделываемых. Фактически «Ессентуков» продавалось в два-три раза больше, чем добывалось в границах Ессентукского месторождения, жаловался глава «Кавминкурортресурсов» Евгений Левицкий. В том же 2019 году Роспатент лишил 19 компаний права использовать название «Ессентуки» для продукции, вода которой не добывалась из скважин Ессентукского месторождения.

Для борьбы с контрафактом производителей и импортеров с 1 декабря 2021 год государство обязало наносить коды Data Matrix на бутилированную минеральную воду. Также с 1 марта 2023 года торговые сети продают упакованную воду с передачей сведений в систему маркировки «Честный знак».

Начало маркировки и работа по обелению рынка, которая была проведена за последние годы, позволяет совершенно точно утверждать, что в 2024 году в современной рознице контрафакт минеральной воды «отсутствует как явление», уверен глава «Холдинга Аква».

Впрочем, нелегальная продукция все еще находится в несетевой рознице. После того как подделки «Ессентуков» начали исчезать с полок в торговых сетях, «Холдинг Аква» столкнулся с проблемой мимикрирующей продукции, рассказывает Вильк. Часть компаний перестроилась и начала запускать собственные бренды, а часть пытается «прожить на старых миражах». Например, те же компании, которые раньше производили контрафактную продукцию, начали «паразитировать на наших брендах» и выпускать продукцию, похожую до степени смешения, обеспокоен Вильк. Но и эта проблема уже практически решена: доля таких производителей на рынке ежегодно снижается, в том числе за счет значительных инвестиций «Холдинга Аква» в маркетинг собственных брендов.

«Потребитель понимает, что вот легендарные «Ессентуки» и «Нарзан», а вот продукт, который пытается быть похожим. Это большой сдвиг в сознании покупателя», — констатирует глава «Холдинга Аква».