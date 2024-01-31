Президент Эквадора пообещал отдать США «металлолом» из России

Президент: Эквадор передаст США старую технику из России, несмотря на ее позицию

Эквадор передаст устаревшую российскую военную технику США в обмен на новую, несмотря на позицию Москвы, заявил президент Нобоа. Он назвал технику «металлоломом». Москва заявила, что расценит это как недружественный шаг

Фото: Carlos Silva / Ecuador Presidency / Reuters

Эквадор передаст США старую российскую военную технику в обмен на новые вооружения, несмотря на позицию Москвы по этому вопросу, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона. — РБК) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Нобоа назвал позицию России «не совсем адекватной», отметив, что в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки. При этом он подчеркнул, что Кито не будет разрывать отношений с Москвой.

В начале января из тюрем Эквадора сбежали несколько лидеров мафиозных группировок, в колониях начались бунты, а группа вооруженных людей захватила заложников на телеканале в прямом эфире. В стране начались беспорядки. 8 января Нобоа объявил чрезвычайное положение.

На этом фоне в интервью радио Canela президент Эквадора заявил, что страна рассчитывает поменять устаревшую российскую и украинскую военную технику на современное американское оружие на $200 млн. О какой именно технике идет речь, он не уточнил.

Агентство Prensa Latina писало, что Нобоа говорил об обмене «металлолома» на американскую технику по соглашению между Кито и Вашингтоном до конца января 2024 года. 9 января президент встречался с послом США Майклом Фитцпатриком и обсуждал с ним пакет помощи.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Посол России в Кито Владимир Спринчан заявил, что Москва расценит это как недружественный шаг, «вклад в конфликт [на Украине] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете и поиске возможного даже посредничества между Россией и Украиной для решения дипломатическими методами этого вопроса».