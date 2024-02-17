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Власти Эквадора передумали поставлять США российскую технику

Посол: Эквадор отменил решение о поставке США российской техники
Москва предупреждала, что расценит передачу техники США как недружественный шаг. Российский посол сообщил, что Эквадор отменил свое решение. В тот же день власти частично сняли запрет на бананы из этой страны
Даниэль Нобоа
Даниэль Нобоа (Фото: Karen Toro / Reuters)

Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники США в обмен на новую, сообщил «РИА Новости» российский посол Владимир Спринчан. Вашингтон собирался передать полученное от Эквадора оборудование Украине.

Дипломат рассказал, что в пятницу, 16 февраля, он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. По словам Спринчана, на переговорах власти Эквадора заявили, что страна, которая придерживается нейтрального статуса и имеет постоянное членство в ООН, «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сказал Спринчан и добавил, что формально о решении Кито не передавать российскую технику Вашингтону станет известно на следующей неделе.

Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора
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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

О планах отправить в США старую советскую технику власти Эквадора сообщили в конце февраля. Нобоа назвал ее «металлоломом» и говорил, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. Соединенные Штаты в свою очередь собирались передать ее Украине.

Российское посольство предупредило, что расценит это как недружественный шаг, «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете» и поиске возможного посредничества между Москвой и Киевом. Российская сторона осуждает другие страны за военную помощь и поставки оружия Киеву.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и являются переносчиком холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы ведомство пересмотрело свое решение. Накануне, 16 февраля, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что власти разрешили поставки бананов в Россию с пяти эквадорских предприятий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эквадор военная техника США Украина
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