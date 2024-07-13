Национализированный завод виски и рома приостановит производство

Производитель виски, рома и игристых напитков, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», предупредил о приостановке производства. Из-за ареста счетов компания не получила финансирование

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«Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) уведомил сеть «Красное & Белое» о намерении приостановить производство. Соответствующее письмо компания отправила 12 июля, его копия есть у РБК. Подлинность документа подтвердили два источника на алкогольном рынке. В ЦПИ и «Красном & Белом» комментариев не предоставили.

Причиной такого решения в документе называется отсутствие необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант». Это, в частности, препятствовало получению новых кредитных средств, уточняется в письме.

При этом в ЦПИ надеются, что решение о приостановке — временная мера, которая позволит предприятию «сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива, в целях возобновления поставок в будущем». Возобновление производства в полном объеме планируется в октябре 2024 года.

В письме компания также предоставила информацию об имеющихся по состоянию на 12 июля товарных остатках и попросила «Красное & Белое» направлять заказы в соответствии с этим.

По собственным данным, завод ЦПИ включает четыре линии розлива, которые выпускают игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche и другие напитки. Ежегодно компания выпускает до 60 млн бутылок. До апреля этого года предприятие принадлежало ГК «Ариант», но затем в числе других активов группы, включая крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино», было национализировано.

Как активы были национализированы ГК «Ариант» в середине 1990-х основали предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов. Предприятие, входящее сейчас в ЦПИ, было одним из первых активов группы, построенным в конце 1990-х. Параллельно предприниматели развивали промышленное направление, став акционерами Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) — крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности. Активы принадлежали Аристову и Антипову на паритетной основе. В 2020 году они разделили группу: Антипов получил металлургический бизнес, Аристов — сельскохозяйственный, то есть ГК «Ариант», включавшую в том числе крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино». В феврале этого года Генпрокуратура, решив, что заводы ЧЭМК в 1990-е годы были незаконно приватизированы, потребовала в суде Свердловской области вернуть их в собственность государства. Ответчиками стали АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций ЧЭМК Антипов оформил активы на «Компанию Эталон», после чего акции завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В итоге суд удовлетворил эти требования, а затем Генпрокуратура уже в арбитражном суде Челябинской области потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. «незаконного обогащения». Но впоследствии в качестве ответчика к делу был привлечен и Аристов, а сумма «незаконного обогащения» увеличилась до 105 млрд руб. В счет взыскания ведомство также потребовало изъять в пользу государства активы ГК «Ариант», в том числе «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирмы «Южная» и «Ариант». Дело рассматривалось в арбитражном суде Челябинской области, который удовлетворил требования 5 апреля. Уже через пять дней после этого активы перешли государству, а 22 мая — под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Тогда в группе «Ариант» уточняли, что на деятельности предприятий это не скажется. Бывшие частные владельцы «Арианта» оспаривают решение о национализации в судах.

Обеспечительные меры, в рамках которых были арестованы счета компании, были приняты 28 марта, рассказал один из источников РБК на алкогольном рынке. Это остановило инвестиционные проекты ЦПИ — было законсервировано завершение создания завода по производству вискового дистиллята, а также прекращено кредитование оборотных средств предприятия. Снят арест был только 10 июня.

До начала национализации у ЦПИ был план стратегического развития, который включал в себя смену выпускаемой продукции исходя из изменений акцизов на спиртное с 1 мая этого года, рассказал собеседник РБК. «Но в связи с увольнением генерального директора, который работал на предприятии 19 лет и отвечал за все бизнес-процессы, в том числе за формирование продуктового портфеля компании, осуществление этого плана стало невозможным», — добавил он. По его словам, из-за отсутствия в компании управленческих компетенций для создания продуктов — по разработке и согласованию рецептур, залистовки в сети, проведению переговоров с дистрибьюторами — продажи компании упали в два раза по сравнению с плановыми показателями и продолжат сокращаться.

По годовому бюджету во втором квартале ЦПИ нужно было кредитование примерно на 850 млн руб., но финансирования не было, говорит собеседник РБК. В итоге поставщики перевели предприятие на предоплату, а производство осуществляется на остатках запасов сырья и материалов.

По словам первого собеседника РБК, сейчас производство предприятия уже сокращено на 60-70% от годового плана. Предотвратить полную остановку могло бы только быстрое и емкое финансирование, однако новая управляющая компания до сих пор не приняла такое решение, говорит он. РБК направил запрос в Россельхозбанк.