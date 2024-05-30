Совет ЕС одобрил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

ЕС утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

С 1 июля ЕС ввел «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Там объяснили необходимость этих мер предотвращением «дестабилизации европейского рынка». Размер пошлин составит €95 за тонну, писала FT

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил Совет ЕС.

Речь идет о значительном повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, что «на практике приведет к прекращению импорта». В Совете ЕС отметили, что меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».

«Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — заявил глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, сейчас Россия и Белоруссия либо платят низкие пошлины, либо нулевые. Кроме того, отметил он, Москве и Минску будет закрыт доступ к тарифным квотам ЕС. Петегем подчеркнул, что меры «не повлияют на транзит через Евросоюз из России и Белоруссии в другие страны».

«Запретительные пошлины» вступят в силу 1 июля 2024 года.

Еврокомиссия предложила эти меры в марте. Там оценивали поставки российского зерна в ЕС по итогам 2023 года в сумму €1,3 млрд. Распространение повышенных тарифов на Белоруссию при этом объясняли тесными экономическими и политическими связями Москвы и Минска. Financial Times писала, что размер пошлин составит €95 за тонну зерна.

В Кремле заявляли о негативных последствиях для европейских потребителей из-за ограничения импорта зерна. «У нас много альтернативных направлений для поставок», — утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, повышение тарифов на зерно усугубит ситуацию с мировым продовольствием.