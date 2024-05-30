ЕС утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил Совет ЕС.
Речь идет о значительном повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, что «на практике приведет к прекращению импорта». В Совете ЕС отметили, что меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».
«Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — заявил глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, сейчас Россия и Белоруссия либо платят низкие пошлины, либо нулевые. Кроме того, отметил он, Москве и Минску будет закрыт доступ к тарифным квотам ЕС. Петегем подчеркнул, что меры «не повлияют на транзит через Евросоюз из России и Белоруссии в другие страны».
Еврокомиссия предложила эти меры в марте. Там оценивали поставки российского зерна в ЕС по итогам 2023 года в сумму €1,3 млрд. Распространение повышенных тарифов на Белоруссию при этом объясняли тесными экономическими и политическими связями Москвы и Минска. Financial Times писала, что размер пошлин составит €95 за тонну зерна.
В Кремле заявляли о негативных последствиях для европейских потребителей из-за ограничения импорта зерна. «У нас много альтернативных направлений для поставок», — утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, повышение тарифов на зерно усугубит ситуацию с мировым продовольствием.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов