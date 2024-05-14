В Минсельхозе не исключили запрет на ввоз цветов из недружественных стран
Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран, заявила кандидат на пост главы ведомства Оксана Лут на заседании Госдумы, где проходит обсуждение кандидатов на пост министров.
В ответ на вопрос о мерах по улучшению отечественного производства овощей и цветов она сказала: «Меры поддержки [цветоводов] у нас предусмотрены, у нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости. И мы совместно сейчас с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать».
Сейчас Лут занимает пост заместителя министра сельского хозяйства.
Пошлина на ввоз цветов для недружественных стран составляет 5%, но не менее €0,3/кг. В марте на тот момент глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (Госдума утвердила его кандидатуру на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, АПК и экологию) поддержал инициативу о повышении импортных пошлин на цветы. Один из депутатов на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил создать рабочую группу для подготовки мер поддержки отечественных цветоводов, в частности за счет ограничения ввоза цветов, поскольку доля импортных цветов на российском рынке составляет 82%.
Лут в апреле рассказала, что Минсельхоз рассматривал вопрос пошлин на ввоз цветов на совещании с Минфином. В том же месяце представитель ведомства заявил Shopper's, что Минсельхоз разрабатывает соответствующий документ, не уточняя деталей.
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