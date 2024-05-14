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Новое правительство 2024 ,  
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В Минсельхозе не исключили запрет на ввоз цветов из недружественных стран

Оксана Лут заявила о планах ограничить ввоз цветов из недружественных стран
Сюжет
Новое правительство 2024
Кандидат на пост главы Минсельхоза Лут заявила, что ведомство совместно с Минэком рассматривает ограничения на ввоз цветов из недружественных стран. Весной обсуждалось повышение таможенных пошлин на импорт цветов
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран, заявила кандидат на пост главы ведомства Оксана Лут на заседании Госдумы, где проходит обсуждение кандидатов на пост министров.

В ответ на вопрос о мерах по улучшению отечественного производства овощей и цветов она сказала: «Меры поддержки [цветоводов] у нас предусмотрены, у нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости. И мы совместно сейчас с Министерством экономического развития, конечно, рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования, для того чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать».

Сейчас Лут занимает пост заместителя министра сельского хозяйства.

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Фото:David Inderlied / dpa / Global Look Press

Пошлина на ввоз цветов для недружественных стран составляет 5%, но не менее €0,3/кг. В марте на тот момент глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (Госдума утвердила его кандидатуру на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, АПК и экологию) поддержал инициативу о повышении импортных пошлин на цветы. Один из депутатов на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил создать рабочую группу для подготовки мер поддержки отечественных цветоводов, в частности за счет ограничения ввоза цветов, поскольку доля импортных цветов на российском рынке составляет 82%.

Лут в апреле рассказала, что Минсельхоз рассматривал вопрос пошлин на ввоз цветов на совещании с Минфином. В том же месяце представитель ведомства заявил Shopper's, что Минсельхоз разрабатывает соответствующий документ, не уточняя деталей.

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цветы список недружественных стран Оксана Лут Минсельхоз

Недвижимость

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Для продажи

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