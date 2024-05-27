Минсельхоз предупредил о возможности импорта яблок из-за заморозков
Россия может начать импортировать яблоки из-за рубежа из-за заморозков этой весной, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в разговоре с SHOT.
«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть... поставки из других стран. По яблокам мы пострадали из-за заморозков», — сказала она. Министр подчеркнула, что заморозки наступили «в очень неудачный момент».
При этом Лут отметила, что проблемы с производством зерновых в России не будет. «Мы произведем достаточно зерновых, сто процентов. В этом нет никаких сомнений», — сказала она.
Она добавила, что Минсельхоз совместно с Минэкономразвития будет обсуждать возможности «приоткрыть» поставки из других стран, чтобы цены на яблоки не выросли.
Ранее председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов сообщал, что на Юге и Кавказе возвратные майские заморозки не нанесли существенного ущерба плодово-ягодной отрасли регионов. Но в некоторых субъектах Центральной России холода погубили до 50% садовых посадок.
По его словам, товарное яблоко категории «фреш», которое поступает на прилавки магазинов, преимущественно выращивается на Ставрополье, Северном Кавказе и в Крыму, где последствия майских холодов не так сильно сказываются.
Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценил «на десять по десятибалльной шкале» ущерб от заморозков сельхозкультурам в Центральной России.
Он сообщал, что «о косточковых (вишня, слива, абрикос) можно вообще забыть — останемся в центральной зоне без урожая». Специалисты готовились к заморозкам, но настолько сильных морозов — до минус шести градусов с 6 на 7 мая — в пик цветения не было давно, отметил Муханин. Также состояние садов усложнила очень ранняя весна, благодаря которой цветение началось раньше на две недели.
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