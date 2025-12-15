 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Минфин США отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, пишет Reuters три источника, знакомых с процессом.

По данным агентства, банк предлагал безденежную схему: обменять бумаги ЛУКОЙЛа, находящиеся у инвесторов в США, на глобальные активы компании.

Reuters ранее называл этот банк основным претендентом на приобретение зарубежных акций российской компании.

Сделку лоббирует бывший советник Дональда Трампа Брайан Ланза, писало Politico. Он уже стал консультантом международного подразделения российской компании. По данным газеты, Ланза помог получить ЛУКОЙЛу отсрочку по санкциям (США продлили лицензию на продажу зарубежных активов компании до 17 января).

Reuters назвал фаворита на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Фото:Maxim Shemetov / Reuters

Материал дополняется

Валерия Доброва
Минфин США ЛУКОЙЛ иностранные активы

