 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа

Reuters: инвесторам США предложили компенсировать потери за счет активов ЛУКОЙЛа
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 555 +0,52% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners предложил Минфину США использовать выручку от продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа для возмещения ущерба американским инвесторам, которые владели акциями российской компании, но понесли ущерб из-за введения западных санкций против России после начала военной операции на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американские компании по управлению активами, включая BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем списать свои акции в российских компаниях, включая ЛУКОЙЛ, отмечает агентство. Теперь Xtellus Partners сообщила Минфину США о желании организовать схему безналичного обмена: акции, находящиеся у американских инвесторов, будут переданы обратно ЛУКОЙЛу в обмен на глобальные активы российской компании, говорят собеседники Reuters.

Источники агентства также говорят, что оплата активов акциями может означать «более быструю сделку», поскольку санкции против ЛУКОЙЛа запрещают денежные операции с ним. Как отмечается в материале, до начала конфликта на Украине, западные инвесторы владели более чем четвертью акций компании.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Компании
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЛУКОЙЛ
ПАО "ЛУКОЙЛ"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 17:07
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Москвичам пообещали вечерний снегопад Город, 17:01
Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию Спорт, 16:53
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 16:51
WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building Политика, 16:48
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 16:46
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ Спорт, 16:36
Госдума уточнила преимущественное право детей-сирот на жилье без очереди Недвижимость, 16:34
ИИ не работает: какие 4 момента упускают из виду при его запуске Образование, 16:32
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд Политика, 16:26
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе» Политика, 16:24