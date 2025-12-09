Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners предложил Минфину США использовать выручку от продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа для возмещения ущерба американским инвесторам, которые владели акциями российской компании, но понесли ущерб из-за введения западных санкций против России после начала военной операции на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американские компании по управлению активами, включая BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем списать свои акции в российских компаниях, включая ЛУКОЙЛ, отмечает агентство. Теперь Xtellus Partners сообщила Минфину США о желании организовать схему безналичного обмена: акции, находящиеся у американских инвесторов, будут переданы обратно ЛУКОЙЛу в обмен на глобальные активы российской компании, говорят собеседники Reuters.

Источники агентства также говорят, что оплата активов акциями может означать «более быструю сделку», поскольку санкции против ЛУКОЙЛа запрещают денежные операции с ним. Как отмечается в материале, до начала конфликта на Украине, западные инвесторы владели более чем четвертью акций компании.

Материал дополняется