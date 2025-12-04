 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Reuters узнал о заявке венгерской компании на активы ЛУКОЙЛа

Война санкций
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Венгерская компания MOL подала заявку в Минфин США, в которой указала, что заинтересована в покупке международных активов ЛУКОЙЛа. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с вопросом.

По словам собеседника агентства, MOL хотела бы купить нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции ЛУКОЙЛа в Европе, а также доли в добывающих активах в Казахстане и Азербайджане.

Источники рассказали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давний союзник президента США Дональда Трампа, обсудил планы MOL с американским лидером еще в ноябре.  

При этом Министерство финансов США и Белый дом отказалось от комментариев. 

В середине ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что венгерские энергетические компании могут проявить интерес к покупке предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии. По его словам, правительство Венгрии готово поддержать такие переговоры. 

Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа
Бизнес
Фото:Amr Alfiky / Reuters

Ранее о своем интересе к покупке активов заявлял в США бывший владелец контрольного пакета акций компании, которая включала в себя Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, Exxon Mobil (на активы в Ираке) и инвестфонд Carlyle.

Материал дополняется

