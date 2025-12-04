Reuters узнал о заявке венгерской компании на активы ЛУКОЙЛа
Венгерская компания MOL подала заявку в Минфин США, в которой указала, что заинтересована в покупке международных активов ЛУКОЙЛа. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с вопросом.
По словам собеседника агентства, MOL хотела бы купить нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции ЛУКОЙЛа в Европе, а также доли в добывающих активах в Казахстане и Азербайджане.
Источники рассказали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давний союзник президента США Дональда Трампа, обсудил планы MOL с американским лидером еще в ноябре.
При этом Министерство финансов США и Белый дом отказалось от комментариев.
В середине ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что венгерские энергетические компании могут проявить интерес к покупке предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии. По его словам, правительство Венгрии готово поддержать такие переговоры.
Ранее о своем интересе к покупке активов заявлял в США бывший владелец контрольного пакета акций компании, которая включала в себя Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, Exxon Mobil (на активы в Ираке) и инвестфонд Carlyle.
Материал дополняется
