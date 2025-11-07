 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Бизнес⁠,
0

Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Нефтетрейдер Gunvor отзывает свое предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, сообщила компания в соцсети X.

Пост был опубликован вскоре после заявления Минфина США в X, в котором говорилось о связях компании с Россией и о том, Соединенные Штаты не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. «Президент Трамп ясно дал понять, что война должна немедленно завершиться», — сообщило ведомство.

«Заявление Министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно», — говорится в сообщении компании. Трейдер заявил, что открыто и прозрачно рассказывает о своих владельцах и бизнесе, «уже более десяти лет активно дистанцируется от России» и публично осуждает военные действия. «Мы рады возможности исправить это явное недоразумение. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении международных активов ЛУКОЙЛа», — добавили там.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в ста странах.

До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании — Торбьёрну Торнквисту. Он в результате получил пакет акций более чем в 85% (остальные акции, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании). Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

ЛУКОЙЛ 30 октября сообщил, что Gunvor предложила выкупить его зарубежные активы. О планах продать их российская компания объявила после введения санкций США. Соединенные Штаты дали месяц на то, чтобы свернуть операции с ЛУКОЙЛом и его «дочками», где компании принадлежит 50% и более.

Торнквист заявлял тогда, что сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами. Глава Gunvor исключал, что активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с российской компании.

Материал дополняется

