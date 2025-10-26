Кремль назвал санкции США недружественным шагом

Песков назвал санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа недружественным шагом. Он подчеркнул, что Россия продолжит действовать исходя из своих интересов

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа — недружественный шаг по отношению к России, заявил Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Песков отметил, что в интересы России входит выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и Соединенными Штатами.

«Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», — сказал он.

Ранее на этой неделе управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ и более чем 30 их дочерних компаний. О рестрикциях Вашингтон объявил в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Кроме того, были заблокированы любые юридические лица, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.

The New York Times писала,что президент США Дональд Трамп вывел «экономическую войну» на новый уровень, решив ввести санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По информации издания, это стало сигналом о готовности Соединенных Штатов «парализовать российский энергетический сектор», несмотря на риск роста цен на нефть.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле отмечали, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.