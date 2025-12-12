Politico узнало, что экс-советник Трампа консультирует ЛУКОЙЛ

Брайан Ланза, который был советником Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, стал консультантом международного подразделения ЛУКОЙЛа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Ланза помогает компании найти покупателя на зарубежные активы после введения американских санкций в октябре. Стратег Республиканской партии и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по сделке, пишет газета.

Ланза помог получить ЛУКОЙЛу отсрочку по санкциям (США продлили лицензию на продажу зарубежных активов компании до 17 января) а также, по данным Politico, начал работать над возможной продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners. Reuters писал, что этот банк является основным претендентом на их приобретением.

Как отмечает Politico, сотрудничество Ланзы с ЛУКОЙЛом не подпадает под требования FARA (американский закон о регистрации иностранных агентов) или LDA (закон о раскрытии информации о лоббистской деятельности)

Международное подразделение ЛУКОЙЛа базируется в Австрии, оно включает нефтеперерабатывающие заводы, месторождения и около 2 тыс. автозаправок по всему миру, более 200 из них — в США.

Материал дополняется