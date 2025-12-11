Reuters назвал фаворита на покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ среди заявок на покупку своих зарубежных активов предпочитает предложение инвестбанка Xtellus Partners, узнало Reuters. Оно предполагает обмен активов на акции российской компании, принадлежащие американским инвесторам

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

ЛУКОЙЛ среди десятка заявок на покупку зарубежных активов склоняется к предложению американского инвестиционного банка Xtellus Partners, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, приобретение активов является одним из пунктов предложенной банком схемы компенсации инвесторам США, владеющим акциями российской компании.

Как пояснили собеседники, Xtellus Partners предложил организовать безналичный обмен: ценные бумаги ЛУКОЙЛа, принадлежащие американским инвесторам, будут переданы обратно российской компании в обмен на глобальные активы. Сторонам сделки потребуется согласие Минфина США.

Впервые такую схему Reuters описало два дня назад. Тогда агентство сообщило, что американские компании по управлению активами, включая BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем списать свои акции в российских компаниях, включая ЛУКОЙЛ.

Зарубежные активы российской компании, включающие проекты по добыче нефти и газа и более 2 тыс. автозаправочных станций, привлекли внимание не только Xtellus Partners, напоминает Reuters. Интерес к их приобретению проявил в том числе один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Покупателей для своих зарубежных активов ЛУКОЙЛ начал искать после того, как сначала оказался в британском, а потом и в американском санкционном списке. Среди претендентов на покупку активов ЛУКОЙЛа была международная энергетическая компания Gunvor. Однако позднее Gunvor отказалась от сделки. Перед этим Минфин США заявил о связях компании с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Накануне США продлили лицензию, необходимую для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 17 января 2026 года. Документ разрешает вести переговоры и заключать условные контракты с российской нефтяной компанией для продажи Lukoil International GmbH, которая владеет ее иностранными активами.

Российские власти требуют отменить западные санкции и называют их неэффективными.