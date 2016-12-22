Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ

Контракты и соглашения
- Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций договорились о создании совместного предприятия — AliExpress Russia. Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.Ru Group. Таким образом AliExpress Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх, электронной почте.
Основатель Alibaba Group Джек Ма заявлял о готовности создать СП в России после встречи с президентом Владимиром Путиным в 2015 году. В числе партнеров Alibaba тогда фигурировал Сбербанк.
- Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий», — заявил Путин. «А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — добавил он. Япония отказалась от подписания мирного договора без условий.
- НОВАТЭК и «Росатом» договорились о создании совместного предприятия (СП) для строительства ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ), которые могли бы обеспечить ледокольной проводкой суда арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в акваториях Северного морского пути. Планируется, что СП будет строить корабли и для портового флота.
- Минтранс поддержал идею создания второго российского лоукостера для перевозок внутри страны.
- За три дня работы форума его участники подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб., заявил представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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Владимир Путин — об «отравителях» Скрипалей
«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время».
Помощник президента России Андрей Белоусов — о комфортной для жуликов работе надзорных органов
«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. <...> А легальный предприниматель все больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает вбелую и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве».
Министр экономического развития России Максим Орешкин — о сохранении повышенной волатильности на рынке
«Во-первых, мы видим, что текущие данные (первый-второй квартал), в принципе, довольно позитивные. У нас сохраняются темпы около 2%, поэтому здесь динамика, особенно учитывая наши непростые демографические условия и дефицит кадров на рынке труда, — все выглядит вполне неплохо. <...> Все это добавляет волатильности в нашу экономику».
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов — о списке Белоусова
«Я считаю, что искусственные схемы стимулирования инвестиций такого рода — полувынужденных-полуобязательных — мне не кажутся правильными для экономики, которая называет себя частной. <...> Сейчас идет быстрая и немедленная реакция взять там, где густо. Но это не правовое государство».