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Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ
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Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ
ВЭФ-2018, 11:38
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Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ
Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Главные итоги и заявления его участников — в обзоре РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Контракты и соглашения

  • Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций договорились о создании совместного предприятия — AliExpress Russia. Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.Ru Group. Таким образом AliExpress Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх, электронной почте.

Основатель Alibaba Group Джек Ма заявлял о готовности создать СП в России после встречи с президентом Владимиром Путиным в 2015 году. В числе партнеров Alibaba тогда фигурировал Сбербанк.

Russia для Ма: как Alibaba c партнерами создаст новый конгломерат
Бизнес

  • Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий», — заявил Путин. «А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — добавил он. Япония отказалась от подписания мирного договора без условий.
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  • НОВАТЭК и «Росатом» договорились о создании совместного предприятия (СП) для строительства ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ), которые могли бы обеспечить ледокольной проводкой суда арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в акваториях Северного морского пути. Планируется, что СП будет строить корабли и для портового флота.
  • Минтранс поддержал идею создания второго российского лоукостера для перевозок внутри страны.
  • За три дня работы форума его участники подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб., заявил представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Заявления

Владимир Путин — об «отравителях» Скрипалей

«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
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Помощник президента России Андрей Белоусов — о комфортной для жуликов работе надзорных органов

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. <...> А легальный предприниматель все больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает вбелую и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве».

Министр экономического развития России Максим Орешкин — о сохранении повышенной волатильности на рынке

«Во-первых, мы видим, что текущие данные (первый-второй квартал), в принципе, довольно позитивные. У нас сохраняются темпы около 2%, поэтому здесь динамика, особенно учитывая наши непростые демографические условия и дефицит кадров на рынке труда, — все выглядит вполне неплохо. <...> Все это добавляет волатильности в нашу экономику».

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов — о списке Белоусова

«Я считаю, что искусственные схемы стимулирования инвестиций такого рода — полувынужденных-полуобязательных — мне не кажутся правильными для экономики, которая называет себя частной. <...> Сейчас идет быстрая и немедленная реакция взять там, где густо. Но это не правовое государство».

От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова» Еще 6 фото
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Автор: Юлия Сапронова.
Теги: ВЭФ , Владимир Путин , Alibaba Group
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