Сделки на ₽3 трлн и несостоявшийся мирный договор: главное о ВЭФ

Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Главные итоги и заявления его участников — в обзоре РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Контракты и соглашения

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций договорились о создании совместного предприятия — AliExpress Russia. Основным владельцем с 48% станет Alibaba, получив еще и 10% Mail.Ru Group. Таким образом AliExpress Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх, электронной почте.

Основатель Alibaba Group Джек Ма заявлял о готовности создать СП в России после встречи с президентом Владимиром Путиным в 2015 году. В числе партнеров Alibaba тогда фигурировал Сбербанк.

Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий», — заявил Путин. «А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — добавил он. Япония отказалась от подписания мирного договора без условий.

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НОВАТЭК и «Росатом» договорились о создании совместного предприятия (СП) для строительства ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ), которые могли бы обеспечить ледокольной проводкой суда арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в акваториях Северного морского пути. Планируется, что СП будет строить корабли и для портового флота.

Минтранс поддержал идею создания второго российского лоукостера для перевозок внутри страны.

За три дня работы форума его участники подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб., заявил представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Заявления

Владимир Путин — об «отравителях» Скрипалей

«В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время».

Помощник президента России Андрей Белоусов — о комфортной для жуликов работе надзорных органов

«Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. <...> А легальный предприниматель все больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов. Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает вбелую и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве».

Министр экономического развития России Максим Орешкин — о сохранении повышенной волатильности на рынке



«Во-первых, мы видим, что текущие данные (первый-второй квартал), в принципе, довольно позитивные. У нас сохраняются темпы около 2%, поэтому здесь динамика, особенно учитывая наши непростые демографические условия и дефицит кадров на рынке труда, — все выглядит вполне неплохо. <...> Все это добавляет волатильности в нашу экономику».

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов — о списке Белоусова

«Я считаю, что искусственные схемы стимулирования инвестиций такого рода — полувынужденных-полуобязательных — мне не кажутся правильными для экономики, которая называет себя частной. <...> Сейчас идет быстрая и немедленная реакция взять там, где густо. Но это не правовое государство».