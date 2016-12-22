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Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера для полетов по России
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Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера для полетов по России
ВЭФ-2018, 08:41
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Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера для полетов по России

Минтранс поддерживает идею создания второго российского лоукостера для внутренних перевозок, заявил глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас в России внутренние линии «очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости». «Конечно, поддерживаем [создание лоукостера для внутренних линий]. Естественно», — сказал министр.

В 2016 году подобное предложение уже вносилось, но вице-премьер Аркадий Дворкович тогда заявил, что для второго лоукостера нет экономической ниши.​

Сейчас на российском рынке представлен только один лоукостер — «Победа» (100-процентная «дочка» «Аэрофлота»), основанная в сентябре 2014 года и занявшая место другого монополиста сегмента — компании «Добролет». Созданный в 2013 году «Добролет» был ликвидирован в 2015 году из-за санкций ЕС за полеты в Крым. До «Добролета» отдельные рейсы в режиме лоукостера выполняла ныне прекратившая деятельность «Трансаэро».

Теги: лоукостер , Минтранс , «Победа»
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