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Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий
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Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий
Политика, 13:58
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Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий
Генсек кабинета министров Японии заявил, что Токио придерживается идеи заключения мирного договора на старых условиях, то есть с предварительным разрешением территориального спора
Йосихидэ Суга (Фото: Toru Hanai / Reuters)

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает разрешение территориальных споров. Об этом сообщает издание Sankei.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении [северных] островов и заключению мирного договора» — так Суга ответил на предложение президента Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий.

Суга добавил, что не уверен, что Путин и японский премьер Синдзо Абэ успели обсудить это предложение на полях Восточного экономического форума.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что согласился с предложением японского премьера сменить подход к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора. Путин предложил Абэ заключить договор до конца года без каких-либо предварительных условий. По словам Путина, над решением спорных вопросов легче будет работать уже в статусе друзей.

Синдзо Абэ пока еще никак не комментировал слова Путина, но еще во время своего выступления на ВЭФ он призвал российского президента подтвердить решимость к заключению мирного договора.

В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация о завершении войны, документ также подразумевал заключение мирного договора в краткие сроки. Однако с тех пор каких-либо значительных подвижек в этом направлении сделано не было. Так, Япония предлагала собственные поправки о совместной деятельности на Курилах, но в МИД России их не приняли.

О том, что для решения спорного вопроса с Японией Россия предлагает первым делом заключить мирный договор, а вопрос территорий решать после, в 2016 году говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», — сказал Лавров два года назад на переговорах с японским коллегой (цитата по «Интерфаксу»). Только после заключения договора Москва готова к обсуждению вопросов, обозначенных в декларации 1956 года, указал он.

Отрицательная реакция Японии на предложение Путина была вполне предсказуемой, поскольку Токио никогда не пойдет на заключение мирного договора без решения территориальных споров, в которых Токио требует вернуть четыре южнокурильских острова, называя их северными территориями Японии, отметил в разговоре с РБК руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению эксперта, Япония опасается, что максимум, что она получит, если сначала будет заключен договор, — это два острова Шикотан и Хабомаи (их территория составляет 7% от общей площади четырех островов), которые обозначены в совместной советско-японской декларации 1956 года. «Но японцам нужны все острова, главным образом Итуруп и Кунашир, на которые приходится 93% территории», — подчеркивает Кистанов. По его словам, максимум, на что Япония может пойти, — это договориться о том, чтобы получать острова постепенно. Однако Россию, уверен Кистанов, не устраивает ни одновременная, ни постепенная передача островов.

Авторы: Павел Казарновский, Анжелика Басисини.
Теги: Япония
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