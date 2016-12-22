Белоусов посетовал на комфортную для жуликов работу надзорных органов

Помощник президента России Андрей Белоусов в ходе делового завтрака «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) заявил, что органы, контролирующие деятельность российского бизнеса, зарегулированы таким образом, что жулики и преступники чувствую себя комфортно, передает корреспондент РБК.

По его словам, российские власти создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, благодаря которой жулики и преступники чувствуют себя комфортнее, чем легальные предприниматели, испытывающие при этом все больше и больше давления.

«Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает «в белую» и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве», — считает Белоусов.

По его мнению, власти «очень зарегулировали контрольно-надзорные органы». «Они боятся голову уже поднять», — заключил он.