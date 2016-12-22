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От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова»
Бизнес, 15:47
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От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова»
9 августа помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо с предложением изъять для выполнения майских указов более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. На следующий день, подсчитал Bloomberg, владельцы этих компаний потеряли ​более $3 млрд. Самые крупные потери, по данным издания, понес раскритиковавший идею председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, лишившийся 4% состояния (минус $832 млн). 10 бизнесменов, потерявших больше всех из-за «списка Белоусова», — в обзоре РБК.
Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Потерял: $832 млн (4% от состояния)

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 20,89 млрд руб.

Виктор Рашников, председатель совета директоров ММК
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Потерял: $446 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 17,3 млрд руб.

Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Фото: Swen Pförtner / DPA / ТАСС

Потерял: $444 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 43,31 млрд руб.

Роман Абрамович, владелец 31% акций компании ​«Евраз»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Потерял: $381 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 5,49 млрд руб.

Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», владелец более 30% акций «Норильского никеля»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Потерял: $290 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 114,2 млрд руб.

Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz Plc
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Потерял: $221 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 5,49 млрд руб.

Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК», владелец 48,48% акций «Сибура»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Потерял: $182 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 65,23 млрд руб.

Андрей Мельниченко, совладелец СУЭК и «Еврохима»
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Потерял: $143 млн

Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 12,06 млрд руб.

Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings*
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Потерял: $60 млн

Возможные изъятия у компаний по плану Белоусова: 38,51 млрд руб.

*Объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная компания), телекоммуникациях («МегаФон»), медиаактивах («ИД «Коммерсантъ»), девелопменте («Химки Групп»)

Геннадий Тимченко, член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура»
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Потерял: $55 млн

Возможные изъятия у компаний по плану Белоусова: 65,23 млрд руб.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Владимир Лисин , Андрей Белоусов , бизнесмены , Металлургические компании ...
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