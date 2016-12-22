От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова»

Потерял: $832 млн (4% от состояния)
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 20,89 млрд руб.
Потерял: $446 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 17,3 млрд руб.
Потерял: $444 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 43,31 млрд руб.
Потерял: $381 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 5,49 млрд руб.
Потерял: $290 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 114,2 млрд руб.
Потерял: $221 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 5,49 млрд руб.
Потерял: $182 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 65,23 млрд руб.
Потерял: $143 млн
Возможные изъятия у компании по плану Белоусова: 12,06 млрд руб.
Потерял: $60 млн
Возможные изъятия у компаний по плану Белоусова: 38,51 млрд руб.
*Объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная компания), телекоммуникациях («МегаФон»), медиаактивах («ИД «Коммерсантъ»), девелопменте («Химки Групп»)
Потерял: $55 млн
Возможные изъятия у компаний по плану Белоусова: 65,23 млрд руб.