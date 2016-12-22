Путин обратился к «отравителям» Скрипалей

Владимир Путин заявил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка назвала подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, являются гражданскими лицами

Александр Петров и Руслан Боширов (Фото: Metroplitan Police)

Президент Владимир Путин обратился к Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон заподозрил в ​отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, и предложил им самим выступить перед СМИ.

«В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время. Гражданские, конечно», — сказал Путин.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь к вам в средства массовой информации», — добавил президент.

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