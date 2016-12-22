Орешкин спрогнозировал срок сохранения повышенной волатильности на рынке

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что повышенная волатильность на российском рынке может сохраниться в ближайшие 6-12 месяцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2018).

«Во-первых, мы видим, что текущие данные — первый-второй квартал — в принципе, довольно позитивные, у нас сохраняются темпы около 2%, поэтому здесь динамика, особенно учитывая наши непростые демографические условия и дефицит кадров на рынке труда, все выглядит вполне неплохо», — считает Орешкин.

Он отметил, что подконтрольное ему министерство не меняло долгосрочный прогноз. По его словам Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста в 2020-2021 годах как результат реализации национальных проекты, в том числе объявленных российским президентом.

«То, что мы видим сейчас, и где есть такой локальный негатив, это та волатильность, которая приходит к нам извне, приходит с рынков развивающихся экономик, связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Все это добавляет волатильности в нашу экономику», — сказал министр, подчеркнув, что экономический рост в ближайшие 6-12 месяцев будет не столь высок.

Орешкин добавил, что «самая низкая точка роста» будет пройдена в первом квартале 2019 года, что обусловлено, в частности, эффектом от понижения НДС. «Со второго-третьего квартала следующего года у нас темпы роста будут ускоряться», — подытожил он.