Бизнес-омбудсмен назвал неправовой идею «списка Белоусова»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал идею «списка Белоусова» неправовой. Об этом он рассказал корреспонденту РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я считаю, что искусственные схемы стимулирования инвестиций такого рода полувынужденных-полуобязательных мне не кажутся правильными для экономики, которая называет себя частной», — сказал он.

Титов отметил, что отрасли металлургии и производства минеральных удобрений имеют в России более высокую рентабельность, так как не облагаются налогами, как было объявлено в 2007 году. «Тогда не было никакой реакции от государства и правительства. Сейчас идет быстрая и немедленная реакция взять там, где густо. Но это не правовое государство», — заявил бизнес-омбудсмен.

По его словам, необходимо заранее предупреждать о введении новых правил. «Если через полгода будут новые правила — это бизнесом принимается. Но когда задним числом отбирается, я против, конечно», — сказал Титов.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 компаний — металлургических, нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. Эти средства необходимы бюджету для выполнения майских указов президента. Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил предложение Белоусова.

В конце августа в РСПП состоялась встреча с представителями бизнеса, на которой обсуждалась идея. Источники РБК рассказали, что компаниям из списка Белоусова предложили подключиться к инвестированию общественно важных проектов.