ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,93 68,03 EUR Нал. 81,62 79,37 USD Бирж. 69,41 -1,16 EUR Бирж. 80,60 -1,23 USD ЦБ. 69,57 -0,40 EUR ЦБ. 80,65 -0,75 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6389,50 +138,80 IMOEX 2340,63 +0,23% RTSI 1071,32 +1,46% Brent 79,64 +1,28% DJIA 25998,92 +0,11% Nasdaq 7954,23 -0,23%
Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб.
Лента новостей
Трамп дал характеристику указу о санкциях за вмешательство в выборы 04:41, Политика Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб. 04:24, Экономика Польский посол объяснил увольнение выпускников МГИМО из МИД 03:55, Политика «Ведомости» рассказали об отсутствии грузов для моста на Сахалин 03:50, Экономика В Москве появились выдающие себя за патрульных ЦОДД вымогатели 03:08, Общество МВФ предсказал 1,5% роста экономики России при отсутствии реформ 02:12, Экономика Кадыров записал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова 02:01, Общество Париж опубликовал «амбициозный план» по борьбе с нищетой 01:31, Политика Истребители США перехватили два российских бомбардировщика близ Аляски 01:24, Политика Крупнейшая фракция Европарламента выдвинула Сенцова на премию Сахарова 00:41, Политика Российский «король спама» признал вину на суде в США 00:28, Политика Четвертый американский эсминец с «Томагавками» вошел в Средиземное море 00:11, Политика Госсекретарь Обамы рассказал о скрытом Асадом химоружии 00:04, Политика Российские инвесторы ушли с Кипра на Виргинские острова 00:04, Финансы Moody's оценило перспективы утраты долларом мирового господства 00:01, Экономика Петр Верзилов попал в реанимацию 12 сен, 23:57, Общество Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС 12 сен, 23:19, Политика Киев решил «никогда не поставлять» воду на территорию Крыма 12 сен, 23:16, Политика Apple назвала цену бюджетной версии iPhone X для России 12 сен, 23:01, Технологии и медиа «Авангард» выиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ 12 сен, 22:49, Спорт Генпрокуратура Армении завела второе дело из-за прослушки глав спецслужб 12 сен, 22:42, Политика Бастрыкин поручил заменить следователей и руководство в подмосковных СК 12 сен, 22:25, Общество Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея 12 сен, 22:25, Фотогалерея  Reuters сообщил о переброске Турцией войск и оружия в Идлиб 12 сен, 22:10, Политика Apple назвала цены на новые iPhone в России 12 сен, 21:55, Технологии и медиа Сенатор из США раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость 12 сен, 21:53, Политика Девять человек погибли после наезда внедорожника в Китае 12 сен, 21:40, Общество Потери экономики от спада производительности труда оценили в 43 трлн руб. 12 сен, 21:28, Экономика
Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб.
ВЭФ-2018, 04:24
0
Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб.
К третьему дню работы ВЭФ его участники подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб., рассказал Юрий Трутнев. Форум посетили более 6 тыс. участников, самая многочисленная делегация приехала из Китая
Участники IV Восточного экономического форума во Владивостоке (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

За два дня работы IV Восточного экономического форума его посетили более 6 тыс. делегатов, в рамках форума прошло 100 деловых мероприятий, на которых было заключено 175 соглашений на общую сумму 2,9 трлн руб. Об этом рассказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«По состоянию на 9 утра, подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб. Если вспоминать цифры предыдущих форумов, то на первом было заключено соглашений на 1,3 трлн руб., на втором — 1,8 трлн руб. и на 2,5 трлн руб. на третьем», — цитирует Трутнева «Интерфакс»

Среди наиболее значимых проектов Трутнев назвал создание горно-промышленного предприятия на базе Баимской зоны на Чукотке, соглашение о поставке «Аэрофлоту» партии самолетов; проект НОВАТЭКа на Камчатке по строительству хаба перегрузки сжиженного газа.

Трутнев уточнил, что после третьего дня работы форума данные изменятся. Основным мероприятием форума полпред назвал пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

«Мы не гонимся за привлечением цифр, но это свидетельство того, что форум пользуется успехом. Самая многочисленная делегация — китайская, 1 тыс. человек», — добавил он.

12 сентября на встрече с представителями зарубежных деловых кругов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что иностранные инвесторы при сотрудничестве с Россией должны ориентироваться на реалии, а не на стереотипы. «Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — заключил глава государства.

По словам Путина, Дальний Восток открывает в настоящее время большие перспективы для развития бизнеса. Он предложил инвесторам пообщаться в неформальной обстановке о том, как более активно продвигать различные экономические инициативы в этом регионе. «Наш безусловный приоритет — это поступательное, комплексное развитие всего Дальневосточного региона», — заверил он.

На предыдущем форуме в 2017 году Путин предложил обеспечить зарубежным инвесторам, которые вложат в российский Дальний Восток как минимум $10 млн, получение гражданства России в упрощенном порядке. «Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более $10 млн, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства», — сказал он тогда.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ВЭФ , Юрий Трутнев , соглашения
Главное
Moody's оценило перспективы утраты долларом мирового господства Экономика
Материалы по теме
Главы Ростуризма и Минтранса сделали прививки против гриппа на ВЭФ Общество
Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter