Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб.

К третьему дню работы ВЭФ его участники подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб., рассказал Юрий Трутнев. Форум посетили более 6 тыс. участников, самая многочисленная делегация приехала из Китая

Участники IV Восточного экономического форума во Владивостоке (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

За два дня работы IV Восточного экономического форума его посетили более 6 тыс. делегатов, в рамках форума прошло 100 деловых мероприятий, на которых было заключено 175 соглашений на общую сумму 2,9 трлн руб. Об этом рассказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«По состоянию на 9 утра, подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб. Если вспоминать цифры предыдущих форумов, то на первом было заключено соглашений на 1,3 трлн руб., на втором — 1,8 трлн руб. и на 2,5 трлн руб. на третьем», — цитирует Трутнева «Интерфакс»

Среди наиболее значимых проектов Трутнев назвал создание горно-промышленного предприятия на базе Баимской зоны на Чукотке, соглашение о поставке «Аэрофлоту» партии самолетов; проект НОВАТЭКа на Камчатке по строительству хаба перегрузки сжиженного газа.

Трутнев уточнил, что после третьего дня работы форума данные изменятся. Основным мероприятием форума полпред назвал пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

«Мы не гонимся за привлечением цифр, но это свидетельство того, что форум пользуется успехом. Самая многочисленная делегация — китайская, 1 тыс. человек», — добавил он.

12 сентября на встрече с представителями зарубежных деловых кругов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что иностранные инвесторы при сотрудничестве с Россией должны ориентироваться на реалии, а не на стереотипы. «Важно, чтобы зарубежные инвесторы, вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — заключил глава государства.



По словам Путина, Дальний Восток открывает в настоящее время большие перспективы для развития бизнеса. Он предложил инвесторам пообщаться в неформальной обстановке о том, как более активно продвигать различные экономические инициативы в этом регионе. «Наш безусловный приоритет — это поступательное, комплексное развитие всего Дальневосточного региона», — заверил он.

На предыдущем форуме в 2017 году Путин предложил обеспечить зарубежным инвесторам, которые вложат в российский Дальний Восток как минимум $10 млн, получение гражданства России в упрощенном порядке. «Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более $10 млн, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства», — сказал он тогда.

