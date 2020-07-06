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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в ₽148 млрд

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» почти в 148 млрд руб. Теперь компании предложено добровольно возместить ущерб
Норникель GMKN ₽18 280 -3,79% Купить
Места ликвидации последствий аварии
Места ликвидации последствий аварии (Фото: nornickel.ru)

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» почти в 147,78 млрд руб. В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора, поступившем в РБК.

«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба «Норильско-Таймырской энергетической компании», — говорится в сообщении ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу «Норникеля», в который входит Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, владеет ТЭЦ-3, на которой произошла авария).

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Разлив около 21 тыс. т дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая, тогда около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. Из-за этого инцидента Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Президент Владимир Путин 3 июня объявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Как оценивали ущерб в Greenpeace

В Greenpeace сначала заявили, что экологический ущерб, нанесенный рекам, может превышать 6 млрд руб., и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Но позднее в ходе проведенной переоценки эта цифра выросла до 10,2 млрд руб. Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров пояснил, что для расчета эксперты взяли оценку ущерба от тонны нефтепродуктов, попавших в водный объект, в 400 тыс. руб. «Прямая калькуляция дает нам 6 млрд руб. на 15 тыс. т, и дальше мы взяли два повышающих коэффициента: календарный и региональный, и с ними получилось 10,2 млрд руб.», — рассказал он 4 июня.

При этом через две недели Чупров заявлял об увеличении оценки ущерба до 100 млрд руб. с учетом инфляционного коэффициента и коэффициента бездействия. «Если этот коэффициент (бездействия) составляет два, то ущерб насчитывает уже около 50 млрд руб.», — отмечал он.

Во сколько обошлась ликвидация последствий аварии

На совещании с Путиным в режиме видеоконференции 3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ликвидация может стоить «не один десяток, а может быть, и сотни миллиардов рублей». По ее словам, специалисты ведомства фиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в десятки тысяч раз.

Основной владелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин (ему принадлежит 34,5%) сразу после аварии пообещал полностью профинансировать работы по ликвидации последствий аварии — 10 млрд руб. и выше. 19 июня он сказал, что на эти цели уже выделено 5 млрд руб. «И в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — добавил бизнесмен.

Потанин назвал Путину стоимость работ по устранению аварии в Норильске
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Владимир Потанин

Еще 13,5 млрд руб. компания направит на ревизию и укрепление аналогичных объектов по хранению топлива, как на ТЭЦ-3, обещал Потанин. Таким образом, расходы компании, по его оценке, достигнут 23,5 млрд руб. «Норникель» планирует обсудить план ликвидации последствий аварии на совете директоров во вторник, 30 июня.

Версии причин аварии

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в «Норникеле» считают аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие резервуар с топливом. Из-за необычайно теплой зимы произошло подтаивание грунта, фундамент и опоры «внезапно» просели, и у резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище», указывала компания. В Генпрокуратуре также отмечали, что причиной разгерметизации емкости с дизтопливом стала осадка грунта.

В Ростехнадзоре считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Ведомство неоднократно указывало руководству ТЭЦ-3 на нарушения промышленной безопасности при использовании оборудования. Экологи видят причину аварии в просчетах системы корпоративного управления «Норникеля» в части оценки экологических рисков и обеспечения экологической безопасности.

«Норникель» еще в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3. Чтобы это исключить, компания заключила договор с «дочкой» «Норникеля» — компанией «Институт Гипроникель» — на выполнение проекта технического перевооружения хранилища топлива ТЭЦ-3.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
Теги: Росприроднадзор, «Норникель», авария, ущерб
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