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Авария с топливом в Норильске ,  
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Greenpeace объяснил резкое увеличение оценки ущерба от ЧП в Норильске

Ликвидация последствий аварии
Ликвидация последствий аварии (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Переоценка ущерба от ЧП в Норильске с 6 млрд до 10,2 млрд руб. связана с использованием более точной методики его подсчета. Об этом заявил РБК проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Ранее российское отделение Greenpeace оценивало сумму экологического ущерба от разлива топлива в сумму порядка 6 млрд руб.

«В качестве вводных данных мы взяли 15 тыс. т топлива, вытекшего во время аварии, по информации от Радионовой (Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора. — РБК)», — сказал Чупров.

По его словам, затем эксперты воспользовались методикой оценки ущерба, согласно которой ущерб от тонны нефтепродуктов, попавших в водный объект, оценивается в 400 тыс. руб. при разливах свыше 5 тыс. т. «Прямая калькуляция дает нам 6 млрд руб. на 15 тыс. т, и дальше мы взяли два повышающих коэффициента: календарный и региональный, и с ними получилось 10,2 млрд руб.», — рассказал он.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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По словам Чупрова, с учетом инфляции сумма сильно вырастет. Он подчеркнул, что ущерб нанесен не только воде, но и почве и атмосфере. «Его нужно считать отдельно и плюсовать», — добавил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Росприроднадзора.

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Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. В результате около 21 тыс. т дизельного топлива оказалось в реках Далдыкан и Амбарная. Через несколько дней, 1 июня, в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск был введен режим ЧС, а 3 июня Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).

На следующий день четвертое уголовное дело возбудили по статье о халатности, из-за подозрений в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.

Теги: новости РБК, Greenpeace, разлив топлива
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