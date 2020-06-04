Greenpeace объяснил резкое увеличение оценки ущерба от ЧП в Норильске

Ликвидация последствий аварии (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Переоценка ущерба от ЧП в Норильске с 6 млрд до 10,2 млрд руб. связана с использованием более точной методики его подсчета. Об этом заявил РБК проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Ранее российское отделение Greenpeace оценивало сумму экологического ущерба от разлива топлива в сумму порядка 6 млрд руб.

«В качестве вводных данных мы взяли 15 тыс. т топлива, вытекшего во время аварии, по информации от Радионовой (Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора. — РБК)», — сказал Чупров.

По его словам, затем эксперты воспользовались методикой оценки ущерба, согласно которой ущерб от тонны нефтепродуктов, попавших в водный объект, оценивается в 400 тыс. руб. при разливах свыше 5 тыс. т. «Прямая калькуляция дает нам 6 млрд руб. на 15 тыс. т, и дальше мы взяли два повышающих коэффициента: календарный и региональный, и с ними получилось 10,2 млрд руб.», — рассказал он.

По словам Чупрова, с учетом инфляции сумма сильно вырастет. Он подчеркнул, что ущерб нанесен не только воде, но и почве и атмосфере. «Его нужно считать отдельно и плюсовать», — добавил он.