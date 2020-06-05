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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ростехнадзор назвал еще одну возможную причину аварии в Норильске

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Причиной разлива дизельного топлива в Норильске могла стать изношенность оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ростехнадзора.

«Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года. Однако, повторюсь: причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование», — рассказал собеседник агентства в Ростехнадзоре. «По сложившейся практике, будут исследованы вопросы, связанные с износом оборудования, правильностью режимов его эксплуатации, оценены действия персонала на наличие ошибок и нарушений, другие версии», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Ранее представитель Ростехнадзора сообщил, что с 2016 года не мог проводить проверку резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 под Норильском. По решению администрации предприятия резервуар был выведен в ремонт, в этом случае Ростехнадзор не имеет возможности проверять объект. «Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находится в ремонте», — заключил представитель ведомства.

Авария произошла 29 мая. Генпрокуратура заявила, что предварительной причиной разгерметизации резервуара на ТЭЦ в Норильске стала осадка грунта. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить объекты, которые находятся на территориях, «подверженных таянию вечной мерзлоты». Разлившееся топливо, как указывала Генпрокуратура, попало, в частности, в реку Пясину, которая впадает в Карское море. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. По словам начальника аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Ильи Горлаева, в водоемы попало около 18 тыс. т дизеля.

Глава МЧС доложил Путину о локализации разлива топлива в Норильске
Общество
Евгений Зиничев (справа)

«Норникель» в качестве причины указывал необычно теплую зиму, в результате чего произошло подтаивание грунта и фундамент с опорами «внезапно» просели. У резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище».

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что ликвидация последствий аварии обойдется примерно в 10 млрд руб., однако компания сделает это за свои средства, не беря денег из бюджета. Он также рассказал, что сотрудники «Норникеля» начали откачивать топливо из хранилищ того же типа, что и разрушенное на ТЭЦ-3.

Теги: Норильск, Ростехнадзор, авария
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