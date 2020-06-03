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После разлива топлива в Норильске возбудили три уголовных дела

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела после разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске, в результате которого нефтепродукты загрязнили местные реки и озера. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод).

Появилось фото загрязнения реки после ЧП на ТЭЦ в Норильске
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По данным прокуратуры, в результате аварии топливо проникло в почву и реку Амбарная (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

По делу о разливе топлива также был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

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Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Изначально МЧС сообщало о том, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 врезался автомобиль, в результате чего произошла утечка и начался пожар. Позднее в Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая владеет ТЭЦ-3, РБК пояснили, что автомобиль проезжал мимо, когда у резервуара внезапно просела опора.

3 июня на совещании у президента России Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев констатировал, что ведомство проинформировали о случившемся спустя два дня. В связи с этим президент раскритиковал гендиректора НТЭК Сергея Липина, а также местные власти за скорость информирования о ЧП. Также Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.

Теги: Красноярский край, Норильск, разлив топлива, Генпрокуратура России ..., уголовное дело
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