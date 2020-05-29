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В Норильске автомобиль въехал в резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ

В Норильске автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3, авария привела к разгерметизации хранилища и к пожару. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Площадь возгорания составила 350 кв. м, пожар был ликвидирован.

«На работу ТЭЦ-3 это никак не повлияло, потому что она работает на газу. Угрозы технологическим строениям тоже нет», — уточнили в МЧС.

ТЭЦ-3 находится рядом с Надеждинским металлургическим заводом.

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25 мая на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное загорелся уличный трансформатор. В результате происшествия никто не пострадал.
 

Теги: Норильск, ТЭЦ, авария, пожар, МЧС, новости РБК
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