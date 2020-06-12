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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» еще в 2016 году пытался избежать экологической катастрофы

«Норникель» еще в 2016 году указывал на «значительные дефекты одного из конструктивных элементов» в хранилище топлива на ТЭЦ-3, где произошла авария. Уже тогда компания решила провести ремонт, чтобы не допустить катастрофу
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Совет директоров «Норникеля» в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3. Об этом говорится в материалах к заседанию совета директоров, назначенного на 4 октября 2016 года, копия которых есть в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердил источник, близкий к совету директоров.

Тогда, чтобы исключить вероятные инциденты, совет одобрил заключение договора с «дочкой» «Норникеля» — компанией «Институт Гипроникель» — на выполнение проекта технического перевооружения топливохранилища ТЭЦ-3. Как следует из материалов к заседанию, цель этого ремонта — «исключение вероятности возможной экологической катастрофы в связи с залповым сбросом в водные объекты и на рельеф значительного количества нефтепродуктов в случае разрушения одного из баков, имеющего значительные дефекты конструктивных элементов».

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Именно такая катастрофа — с разливом дизтоплива — и произошла на ТЭЦ-3 в конце мая 2020-го. Из-за разгерметизации одного из резервуаров вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, попавшего в реки и грунт. После этого президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

Как «Норникель» ремонтировал резервуар на ТЭЦ-3

Принимая решение о ремонте, совет директоров «Норникеля» руководствовался предписаниями Ростехнадзора, выданными в 2014–2015 годах. Ремонт должен был проводиться в четвертом квартале 2016-го — 2017 году. По данным службы, резервуар, из-за которого произошла авария, как раз с 2016-го числился на ремонтных работах, и с тех пор ведомство не могло проверять этот объект. «Согласно ежегодным отчетам Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля», владеющая ТЭЦ-3. — РБК) о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте», — говорил РБК представитель Ростехнадзора.

Представитель «Норникеля» не ответил на вопрос РБК о том, ремонт какого именно резервуара проводил «Институт Гипроникель». Однако компания подтверждала, что проводила ремонт резервуара, из-за которого произошла авария, но указывала немного другие сроки — 2017–2018 годы. После этого, в 2018 году, хранилище проверили эксперты по промышленной безопасности, говорится в презентации «Норникеля» для инвесторов, посвященной ликвидации аварии. По итогам этого аудита компания соблюдала все рекомендации экспертов при первом (после ремонта) наполнении хранилища топливом, подчеркивается в документе.

Но, несмотря на проведенные работы, объект по-прежнему требовал капитального ремонта и «не в полной мере» соответствовал требованиям промышленной безопасности, сообщил Следственный комитет в среду, 10 июня. Однако компания продолжала использовать резервуар, из-за чего и произошла авария, считает ведомство.

Из-за аварии было заведено уголовное дело по четырем статьям — из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 Уголовного кодекса), загрязнения вод (ст. 250), порчи земли (ст. 254), а также халатности (ч. 1 ст. 293) в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации. По этому делу задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер предприятия Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. Их подозревают в том, что прорвавшийся резервуар с дизельным топливом в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. Ранее по этому делу был задержан и арестован по решению суда начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Ростехнадзоре также считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Ведомство неоднократно указывало руководству ТЭЦ-3 на нарушения промышленной безопасности при использовании оборудования.

Сколько стоил ремонт на ТЭЦ-3

Стоимость ремонтных работ «по техническому перевооружению хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3» составила 17 млн руб., следует из материалов к совету директоров.

При этом расходы на ликвидацию аварии основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин оценил в 10 млрд руб., пообещав, что компания возьмет эти затраты на себя. «Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо. Я к чему: если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», — прокомментировал это Владимир Путин.

Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии
Общество
Владимир Путин

В четверг, 11 июня, стало известно, что Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению в компании — UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian (4,2%) Романа Абрамовича и Александра Абрамова, отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году. Он направил письмо этим двум акционерам, в котором говорится, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба, сообщил «Интерфакс». В связи с этим бизнесмен рекомендовал ограничить итоговые дивиденды за 2020 год уровнем в $1 млрд. Сейчас дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8. Если же она достигает 2,2, то акционерам полагаются 30% EBITDA. В 2019 году долговая нагрузка компании составила 0,9 EBITDA, а показатель EBITDA — $7,9 млрд, поэтому компания направила на выплаты акционерам $4,8 млрд (60%).

Авария «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды», отметил Потанин. «Решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией», — добавил он. Представители UC Rusal и Crispian это не комментируют.

Какую причину аварии называет «Норникель»

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в «Норникеле» считают аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие резервуар с топливом. Из-за необычайно теплой зимы произошло подтаивание грунта, фундамент и опоры «внезапно» просели, и у резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище», указывала компания. В Генпрокуратуре также отмечали, что причиной разгерметизации емкости стала осадка грунта.

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты, заявил Потанин в интервью на YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова. «Это совершенно такое ЧП неожиданное. <...> Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — сказал он.

Видео: Пресс-служба «Транснефти»
Видео: Пресс-служба «Транснефти»

Но после инцидента сотрудники НТЭК начали проверку оставшихся хранилищ топлива, приступив к его откачке. «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — пояснил глава «Норникеля».

По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева
Теги: Норникель, Норильск, экология, Красноярский край
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