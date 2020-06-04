ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать

Генпрокуратура уже сообщила о возбуждении трех уголовных дел — из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Задержан подозреваемый — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК (его имя не раскрывается). Гендиректору НТЭК Сергею Липину объявлено предостережение.

В среду, 3 июня, президент Владимир Путин провел совещание по поводу аварии, раскритиковав губернатора Красноярского края Александра Усса и главу НТЭК. Президент объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального масштаба.

Накануне экологи Greenpeace назвали происшествие первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая произошла в марте 1989 года у берегов Аляски, когда из-за крушения танкера Exxon Valdez разлилось 37 тыс. т нефтепродуктов. Тогда Exxon пришлось заплатить штраф на более $6 млрд — такова была стоимость нанесенного ущерба и работ по ликвидации последствий аварии.

Кто виноват

По версии «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за погодных условий. 29 мая «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем на территории ТЭЦ-3, и у него «оторвалось днище». «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — отметила пресс-служба «Норникеля». Компания использовала резервуары бережно, а опоры могли просесть из-за таяния мерзлого грунта в результате аномально мягких температур, заявил первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

При этом краевые власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации. МЧС якобы узнало о ней только спустя два дня, доложил министр Евгений Зиничев Путину. «Норникель» это опроверг. В первой половине дня 29 мая, через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру самой ТЭЦ, НТЭК передал информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильск). Затем в течение часа эти сведения были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России), утверждают в компании.

Как устраняют последствия аварии

Во вторник, 2 июня зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, осмотрев место аварии, заявил, что «Норникель» сможет убрать последствия аварии самостоятельно: «У компании есть все необходимые для этого ресурсы». Липин заявил, что ситуация «находится под контролем».

«Норникель» вызвал спасателей ФГБУ «Морская спасательная служба» («Морспасслужба») и развернул лагерь спасателей, на месте работали 90 человек. «Очень грамотные специалисты, привезли специализированное оборудование, установили боны — заграждения в реке Амбарная, которые локализовали облако дизельного топлива. Главная задача — не пустить его дальше в озеро Пясино», — передал РБК через представителя Дяченко.

Но руководитель программы WWF по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников сказал РБК, что «Морспасслужбу» в ночь с 31 мая на 1 июня вызвали сотрудники WWF. По его словам, боны — правильная технология. Спасатели перекрыли реку Амбарную заграждениями в 5 км от места впадения в озеро Пясино. Это значит, что худшее позади: нефтепродукты не попадут в море, утверждает эколог.

Сейчас под влиянием течения пятно дизеля смещается к одному из берегов, и с берега можно с помощью насосов-скиннеров откачать топливо в емкости, говорит Книжников. «Спасатели привезли три специализированные системы по сбору нефти и девять резервуаров временного хранения. На данный момент все резервуары наполнены нефтепродуктом, их сепарируют с целью разделения воды и топлива и далее сжигают», — рассказывал Горлаев. Очаг разлива можно будет убрать за 8–10 дней, а очистить берега — за 30 дней, добавил он.

Но на совещании у Путина Губернатор Усс сказал, что вытекшее топливо будет сжигаться — это единственный способ утилизации. Но это вызвало негодование министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина: «Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива (...) Такой костер на такой площади, такое количество [топлива] это будет большая проблема».

На ликвидацию аварии направят и федеральные силы МЧС. Зиничев намерен приехать на место происшествия, чтобы лично проконтролировать ситуацию с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов. Спецборт МЧС вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Новосибирск, где заберет группу Сибирского спасательного центра и доставит 100 человек Сибирского спасцентра в Норильск, сообщила пресс-служба ведомства.

Чем авария грозит экологии и «Норникелю»

Полностью дизель откачать не получится, сходятся во мнении эксперты. Боны не очень хорошо задерживают нефтепродукты на поверхности воды, считает глава программ Greanpeace Иван Блоков. Дизтопливо токсичнее, чем нефть, и содержит химические соединения, которые не улавливаются бонами. По его словам, нужно откачивать топливо вместе с водой, но сейчас в Норильске для этого нет емкостей.

«Небольшой остаток дизеля растворится в воде и будет находиться там годы, — добавляет Книжников. — Это токсичные вещества, и они будут оказывать негативное воздействие на рыб и другие водные организмы. Еще часть топлива испарится с поверхности за несколько недель». Последствия аварии будут еще долго наблюдаться, особенно в условиях северной природы, это может поменять жизнь коренных народов и повлиять на здоровье людей, считают в Greanpeace.

Менеджеры НТЭК смогут избежать уголовной ответственности, если подтвердится, что причиной аварии стали климатические причины, а не действия сотрудников компании, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

На стоимости «Норникеля» авария и даже публичная критика со стороны Путина почти не отразились. «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — возмутился президент, обращаясь к главе НТЭК Сергею Липину. После этих слов акции головной компании НТЭК — «Норникеля» — упали на Московской бирже лишь на 1%, к концу дня снижение замедлилось до 0,7%. Капитализация компании составила около 3,5 трлн руб.

При этом, когда Путин в 2008 году интересовался здоровьем основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина, указав ему на уход от уплаты налогов посредством трансфертного ценообразования, капитализация компании потеряла 30% или около $5 млрд.

Эксперты расходятся во мнении, во сколько «Норникелю» могут обойтись штрафы и расходы на ликвидацию последствий аварии. Цыкалов оценил ущерб в «миллиарды». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ликвидация может стоить «не один десяток, а может быть и сотни миллиардов рублей».

По расчетам Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам может превышать 6 млрд руб., и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Норникель» может потратить на ликвидацию около 1 млрд руб. и штраф в несколько десятков миллионов рублей, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максим Худалов.