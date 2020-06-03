Путин решил объявить федеральную ЧС из-за разлива топлива в Норильске

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия разлива более 20 тыс. т нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России Евгения Зиничева о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае.

«Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, нужно признать ситуацию «ЧС федерального характера». Это нам позволит привлекать к ликвидации [последствий] силы и средства федеральных органов власти», — сказал министр.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин, поручив министру в кратчайшие сроки сделать все необходимое для предотвращения дальнейших негативных последствий разлива топлива.

После вопроса о том, сколько потребуется времени для подготовки предложений о способах утилизации собранных нефтепродуктов, Зиничев пообещал управиться к четвергу. Но президент дал ему время до пятницы.