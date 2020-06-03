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Путин решил объявить федеральную ЧС из-за разлива топлива в Норильске

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия разлива более 20 тыс. т нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных
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Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС России Евгения Зиничева о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае.

«Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, нужно признать ситуацию «ЧС федерального характера». Это нам позволит привлекать к ликвидации [последствий] силы и средства федеральных органов власти», — сказал министр.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин, поручив министру в кратчайшие сроки сделать все необходимое для предотвращения дальнейших негативных последствий разлива топлива.

После вопроса о том, сколько потребуется времени для подготовки предложений о способах утилизации собранных нефтепродуктов, Зиничев пообещал управиться к четвергу. Но президент дал ему время до пятницы.

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В ходе совещания глава МЧС сообщил, что его ведомством приняты меры для локализации последствий разлива, в частности, на реке Амбарная, в которую попало топливо, поставлены боновые заграждения. Министр также пожаловался, что его ведомство узнало о самом факте разлива топлива только через два дня после ЧП. Комментируя эти слова, глава Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») Сергей Липин заверил, что информация была передана своевременно.

«Вынужден буду давать поручения правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц», — сказал, обращаясь к Липину, Путин.

Ранее в ходе того же совещания глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия разлива более 20 тыс. т нефтепродуктов удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Особую проблему, по его словам, представляет предложенный властями Красноярского края способ утилизации собранного топлива путем сжигания.

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«Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то что в 14 днях, а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество [топлива] — это будет большая проблема», — сказал Кобылкин.

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак пообещал провести переговоры с российскими нефтяными компаниями, чтобы те оказали содействие в ликвидации последствий разлива.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Красноярский край, Норильск, ЧС
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