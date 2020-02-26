«Норникель» показал рекордную прибыль из-за взлета цен на металлы

«Норникель» Владимира Потанина в 2019 году на 27% увеличил доналоговую прибыль (EBITDA) и достиг 58% рентабельности благодаря росту цен на никель и палладий. Компания оказалась прибыльнее мирового лидера горной добычи BHP Billiton

Рабочие в цеху обогатительной фабрики компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин (владеет 34,6%), отчитался о рекордных за десять лет финансовых показателях. Доналоговая прибыль (EBITDA) компании в 2019 году выросла на 27%, составив $7,9 млрд, а рентабельность по этому показателю достигла 58%.

Мировой горнодобывающий лидер — BHP Billiton — завершил прошлый год с рентабельностью в 56%.

Цены на палладий выросли за год на 49% по сравнению с уровнем 2018 года, до $1524 за тройскую унцию, доля в выручке «Норникеля» от продажи этого металла составила 39%. Цены на никель выросли на 6%, до $14,355 тыс. за тонну.

«Прошлый год стал одним из самых успешных для нашей компании за последние десять лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона», — заявил Потанин (его слова приводятся в сообщении компании). Чистая прибыль компании увеличилась почти в два раза, до $6 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х.

По действующей дивидендной политике «Норникеля» при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x компания направляет на выплаты акционерам 60% EBITDA, то есть по итогам 2019 года они могут рассчитывать на $4,74 млрд. Помимо Потанина, крупнейшими акционерами компании являются UC Rusal (27,8%), основанная Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%).