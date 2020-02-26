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Бизнес ,  
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«Норникель» показал рекордную прибыль из-за взлета цен на металлы

«Норникель» Владимира Потанина в 2019 году на 27% увеличил доналоговую прибыль (EBITDA) и достиг 58% рентабельности благодаря росту цен на никель и палладий. Компания оказалась прибыльнее мирового лидера горной добычи BHP Billiton
Рабочие в цеху обогатительной фабрики компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норильский никель», крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин (владеет 34,6%), отчитался о рекордных за десять лет финансовых показателях. Доналоговая прибыль (EBITDA) компании в 2019 году выросла на 27%, составив $7,9 млрд, а рентабельность по этому показателю достигла 58%.

Мировой горнодобывающий лидер — BHP Billiton — завершил прошлый год с рентабельностью в 56%.

Цены на палладий выросли за год на 49% по сравнению с уровнем 2018 года, до $1524 за тройскую унцию, доля в выручке «Норникеля» от продажи этого металла составила 39%. Цены на никель выросли на 6%, до $14,355 тыс. за тонну.

«Прошлый год стал одним из самых успешных для нашей компании за последние десять лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона», — заявил Потанин (его слова приводятся в сообщении компании). Чистая прибыль компании увеличилась почти в два раза, до $6 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х.

По действующей дивидендной политике «Норникеля» при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x компания направляет на выплаты акционерам 60% EBITDA, то есть по итогам 2019 года они могут рассчитывать на $4,74 млрд. Помимо Потанина, крупнейшими акционерами компании являются UC Rusal (27,8%), основанная Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%).

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Бизнес

В 2020 году «Норникель» планирует почти удвоить капитальные затраты — до $2,2-2,5 млрд «для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем», следует из отчета компании. Наиболее затратная экологическая инициатива «Норникеля» — это так называемый «Серный проект» стоимостью $3,5 млрд до 2025 года Проект предполагает за счет переработки серных выбросов в гипс сократить выбросы в в Норильске на 45%. 26 февраля компания объявила о подписании договора с подрядчиком на реализацию проекта по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе — это основной этап «Серного проекта».

При свободном денежном потоке в $4,9 млрд увеличение капзатрат до такого уровня не представляет большой проблемы, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Кроме того, компания может сдвинуть его на более поздние сроки в случае ухудшения конъюнктуры из-за возможного падения спроса на палладий и никель в Китае на фоне коронавируса», — заметил он.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель», Владимир Потанин, Абрамович
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