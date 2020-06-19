Потанин отчитался Путину о тратах на ликвидацию разлива нефти в Норильске

Владимир Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае (Фото: kremlin.ru)

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Норильске компания «Норникель» потратила уже 5 млрд руб. Об этом в ходе видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24».

Докладывая президенту о ходе работ, Потанин подчеркнул, что компания полностью финансирует работы по ликвидации последствий ЧП.

«На сегодняшний день профинансировано около 5 млрд руб., и в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет» — сказал он.

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